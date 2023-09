Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2023: flash mob a Parma, Fidenza e Monticelli

“Allattamento e lavoro: tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie” è il tema della Settimana mondiale dell’allattamento materno 2023, l’evento internazionale arrivato cui aderiscono le Aziende sanitarie di Parma – Ausl e Azienda Ospedaliero- Universitaria –insieme a Comuni e associazioni di volontariato di Parma e provincia, in un ricco calendario di iniziative dal 2 al 19 ottobre con un unico obiettivo: promuovere e sostenere l’allattamento al seno. Il cuore degli eventi proposti sono i flash mob “Allattiamo insieme”, cui sono invitate le neo mamme che possono partecipare allattando i propri bebé in piazze e luoghi pubblici, insieme a volontari e professionisti sanitari. Si comincia martedì 3 ottobre a Monticelli Terme, dove le mamme sono invitate al flash mob “Allattiamo insieme” dalle 10 alle 12 nel cortile della biblioteca in via Marconi 13. Si prosegue po il 7 ottobre, a Parma, in piazza Garibaldi dalle 10 alle 12, dove saranno presenti anche tutti i professionisti e i volontari che si occupano di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno, con racconti, immagini, letture e danza in fascia sulle note del Coro dei Malfattori. Interviene all'evento Valeria Moscardino, direzione Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, sui diritti delle neomamme. In caso di pioggia, tutto si svolgerà sotto i Portici del Grano.

Sempre il 7 ottobre, il flash mob è organizzato anche a Fidenza in piazza Garibaldi dalle 9,30 alle 12.30, dove verrà allestito uno stand informativo con la partecipazione dei professionisti dell’U.O. di Ostetricia-Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale di Vaio, Consultori familiari e Centro per le Famiglie del distretto di Fidenza. In mattinata verrà allestito il laboratorio creativo libero e gratuito per le famiglie “Coccole di latte”, dove le mamme potranno costruire la propria collana dell'allattamento. Per aderire ai flash mob è sufficiente indossare una maglietta bianca. Come sempre, sono invitati a partecipare anche i papà, sorelline, fratellini e nonni! "Anche quest’anno il programma di iniziative si presenta ricchissimo e coinvolge neomamme, operatori sanitari e volontari di ospedali e consultori di Parma e provincia - ricordano i direttori sanitari di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria, rispettivamente Pietro Pellegrini e Sandra Rossi – Prosegue così l’impegno dei nostri professionisti in ospedale e sul territorio non solo nell'assistenza prima, durante e dopo il parto, ma anche nella sensibilizzazione con la cittadinanza per ricordare quanto l'allattamento al seno sia fondamentale per la salute e il benessere delle donne e dei bambini".

"In piazza saranno presenti come ogni anno anche operatori del Centro per le Famiglie e associazioni di volontariato che da anni si impegnano a fianco delle Aziende sanitarie, formando una rete preziosa per il sostegno dei neogenitori in un momento così speciale della vita di famiglia - sottolinea l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma, Ettore Brianti - Il tema di quest'anno inoltre è di grande urgenza perché invita ad un concreto impegno di tutti per garantire un effettivo supporto all’allattamento sul posto di lavoro”. La Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam) prevede non solo flash mob ma anche punti informativi, laboratori espressivo-creativi, letture per bimbi, mostre fotografiche itineranti, incontri pubblici e on-line con esperti e professionisti sanitari. Le iniziative sono patrocinate da tutti i Comuni della provincia di Parma e dall’Università degli studi di Parma e sono organizzate in collaborazione con l’Ordine interprovinciale delle Ostetriche di Parma e Piacenza, ASP Distretto di Fidenza, Centro per le famiglie Distretto Sud-Est Pedemontana Sociale e le associazioni: Futura ODV, Centro di Aiuto alla Vita, Colibrì, Famiglia Più, Progetto Laboratori Famiglia-Generare Comunità, LiberaMente, Culturalmente, Emc2 onlus, Coro dei Malfattori e la collaborazione di Foto Glamour. Il programma completo delle iniziative è sempre disponibile nei siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it.