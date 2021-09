Sfiorati i 100.000 visitatori al Salone del Camper di Parma: è record

Sfiorati i 100.000 visitatori, più di 200 espositori provenienti da 15 paesi, 600 modelli suddivisi in 5 padiglioni. Si chiude con un record di presenze la XII^ edizione del Salone del Camper di Fiere di Parma. Organizzato con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, si conferma dunque il più importante evento di settore in Italia e il secondo a livello internazionale. I maggiori brand hanno scelto il Salone del Camper per presentare anteprime assolute e un numero sempre maggiore di appassionati si è dato appuntamento qui, attirato dalla più grande vetrina mondiale di mezzi. Ma anche dalle vivaci attività di intrattenimento, che ogni anno trasformano il Salone in una vera e propria community, con migliaia di persone che si ritrovano e condividono una passione.



La vivacità del settore è testimoniata dalla presenza del, che ha visitato la fiera ponendo l’accento sull’importanza di investire su un settore, quello del camperismo, che sta diventando traino della ripresa turistica. Durante la visita si è svolto anche un incontro operativo, promosso da APC, tra il Ministro Garavaglia e gli Operatori del settore, nel quale sono stati definiti i prossimi passi per sviluppare questo comparto.