'Sguardi' alla Galleria Sant'Andrea

Sabato 24 settembre alle 17.00 verrà inaugurata la mostra "Sguardi" degli artisti Enrica Gibin, Vittorio Marcoaldi e Mara Montagna presso la Galleria Sant'Andrea in Via Cavestro, 6 a Parma.

La mostra avrà termine giovedì 6 ottobre.



Orari di apertura da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 alle 19.00 Lunedì chiuso.



Certi “Sguardi”, ritagliati tra le fessure della vita, vengono raccolti da Enrica Gibin, Vittorio Marcoaldi e Mara Montagna per metterli a disposizione della nostra ammirazione. Si susseguono le prospettive che non sono solo vie di fuga ma anche ricerca di materiali, colori pieni e a volte sfumati, segni abbozzati e geometrici come la vita ci propone nel suo incedere in un tempo condizionato dagli eventi.