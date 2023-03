'Lo sguardo sospeso' alla galleria Sant'Andrea

Daniela Pasini

Questa serie di dipinti intitolati Spiagge è nata nel 2017 dal mio desiderio di sublimare un momento. Un’emozione che ci attraversa velocemente, raccolgo l’attimo culminante e lo porto all’estremo tramite i colori sulla tela, trasformando spesso le tinte in maniera forte e accesa, talvolta giocando con il bianco e nero e le tonalità dei grigi. (...)



Paolo Mancini

“Prima del confine /salva questo Amore/ che cresce dappertutto/ come le more selvatiche “

poesia di Arthur soldato ucraino al fronte. Tratto da Il Corriere della sera, “come le more selvatiche” in Ucraina, tra dolore e resistenza. Reportage di Paolo Giordano.

(…) Ci sono colori – pochi - e forme che cercano di definirsi. C’è bisogno di tornare a guardare. Dappertutto. Per trovare dove crescono le more selvatiche.





E se lo sguardo potesse fermarsi fra il segno e il supporto? Se lo sguardo potesse sospendersi fra ogni pennellata e la base di legno o la carta? Vorrei tanto fosse possibile. Ogni opera sarebbe rigenerata di nuovo. (...)