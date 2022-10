Sherlock holmes e l'arte del delitto

Un elegante palazzo settecentesco, un ricco collezionista di opere d'arte e quattro illustri

ospiti: Miss Irene Adler, l'Ispettor Lestrade, Mycroft Holmes ed il Professor Moriarty...

Quale segreto si cela dietro alla misteriosa sparizione di un prezioso e controverso dipinto

ed alla morte di Sir Greenwich?

Diventa detective per una serata: esplora le meravigliose sale di Palazzo Marchi, raccogli indizi cruciali,

incontra i sospettati, esamina la scena del crimine ed assicura alla giustizia l'assassino!



SCHEDA TECNICA

Un originale evento con delitto che catapulterà i partecipanti al centro di un'avvincente

indagine: scortati dal celebre investigatore londinese (che fingerà da personaggio della

vicenda e da guida), avranno occasione di visitare le meravigliose sale di Palazzo Marchi,

incontrare i sospettati, raccogliere indizi ed esaminare la scena del crimine; una volta raccolti

tutti gli elementi saranno infatti chiamati ad individuare l'assassino; il team che avrà

scoperto l'identità dell'assassino (o che si sarà avvicinato di più alla soluzione) verrà

proclamato vincitore.





ULTERIORI INFO

• Quando: sabato 19 novembre 2022

• Dove: Palazzo Marchi (Parma, Via Repubblica, 57, 43100 Parma PR, Italia)

• Durata singolo turno di evento: circa 1.5 ore

• Numero turni: otto (alle ore 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00)

• Numero partecipanti per singolo turno: fino a 15

• Costo di ingresso: 25,00€ per persona

• Per ulteriori info: eventi@only-4u.it e/o +39 0523 972003 Interno 2



• Link: https://www.only-4u.it/event-details/sherlock-holmes-e-larte-del-delitto