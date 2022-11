Shetech connections parma // meet giorgia ori

S?heTech torna a Parma con i suoi tradizionali eventi di networking, aperti a tutte le persone convinte che ridurre il gender gap nei settori digital, tech e imprenditoriale sia un importante obiettivo da raggiungere come community di un territorio.

V?i aspettiamo per il secondo evento di networking di questo inverno 2022 targato SheTech organizzato insieme a Piano C e On/Off per il progetto #DigitalEmpowHer, in collaborazione con Laboratorio Aperto di Parma.

Per l'occasione, avremo come ospite Giorgia Ori, Presidente di OTTN Projects. Nata a Boston nel 1991, Giorgia è curatrice indipendente e community manager con base a Parma. Co-fondatrice di OTTN Projects, associazione no profit che dal 2018 opera con l’intento di ampliare il pubblico dell’arte contemporanea, e di Pianeta Fresco, un centro di residenza artistica community-driven e legato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Ori è dedicated mentor presso il New Museum di New York City.

Insieme a Giorgia parleremo di cosa vuol dire operare come donna nell’ambito della cultura contemporanea oggi, qual è il rapporto con il digitale, le sfide dal punto di vista imprenditoriale e di leadership.

Ultima cosa, ma non per importanza: per l'occasione saremo ospitat* nei nuovissimi spazi del Laboratorio Aperto di Parma, in Vicolo delle Asse 5.



PROGRAMMA

> 19.00 - 19:10: benvenuto a cura di SheTech

> 19.10 -19.30: intervento di Giorgia Ori, Presidente OTTN Projects

> 19.40 - 20.00: Q&A e networking

COME PARTECIPARE

> La partecipazione è gratuita previa registrazione qui https://bit.ly/meetGiorgiaOri



> Trattandosi di un evento con posti limitati, ti chiediamo la gentilezza di comunicarci tempestivamente eventuali rinunce o disdette last minute, per permettere ad altre persone di poter partecipare (basta scrivere a parma@shetechitaly.org ?