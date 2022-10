Shetech connections parma // meet sofia borri

Empowerment femminile a Parma: incontro gratuito con Sofia Borri, Presidente di Piano C



Mercoledì 19 ottobre alle 19.00 presso gli spazi di Officine On/Off si terrà l’incontro di networking “SheTech Connections” con ospite Sofia Borri, Presidente di Piano C Milano, associazione che sviluppa progetti per promuovere l’occupazione delle donne e per sviluppare il talento e la leadership femminile.



L’incontro, gratuito e aperto a tutte le persone interessate ad avvicinare le donne al digitale, alla tecnologia e all’imprenditoria, rientra nelle attività previste dal progetto Digital EmpowHer promosso dalle associazioni On/Off, Piano C e SheTech con il contributo di Fondazione Cariparma.



Il progetto, della durata di 12 mesi, è rivolto a donne e ragazze di Parma e zone limitrofe e prevede la realizzazione di diverse attività totalmente gratuite: un percorso di riprogettazione professionale, giornate di formazione, attività di networking ed eventi di sensibilizzazione sul tema del digital empowerment.

La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione online a questo link: https://bit.ly/MeetSofiaBorri



Chi è Sofia Borri. 46 anni, mamma di Amanda e Adele, italoargentina, laureata in Filosofia con specializzazione in antropologia culturale e un Master in management delle imprese sociali, Sofia è consulente per organizzazioni del terzo settore sui temi dell’innovazione sociale, del welfare, dello sviluppo organizzativo e di mercato. Da sempre a fianco delle donne, speaker e formatrice sui temi dell’empowerment femminile, della rottura degli stereotipi e della sinergia vita lavoro, è la Presidente di Piano C, associazione che sviluppa progetti per promuovere l’occupazione delle donne e per sviluppare il talento e la leadership femminile.





parma@shetechitaly.org