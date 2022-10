Shopping d’autunno: domenica 16 ottobre negozi aperti in centro storico con Federmoda Parma

Come ogni anno torna il tradizionale appuntamento "Shopping d'autunno" promosso da Federmoda Parma, aderente ad Ascom, che invita i negozi del centro storico e dell'Oltretorrente a rimanere aperti nella giornata di domenica 16 ottobre p.v. . "La concomitanza con altri eventi sul territorio, in particolare il Festival Verdi e il Verdi OFF, le Giornate FAI d'Autunno (previste il 15 e 16 ottobre) o le mostre del Parma 360 Festival, offrirà l'occasione di accogliere turisti e visitatori, nonché i cittadini stessi, in un centro storico vivo e aperto - ha affermato Filippo Guarnieri, Presidente Federmoda Parma - Sarà quindi una nuova occasione di visitare non solo la città ma anche negozi e le boutique grazie a questa apertura straordinaria domenicale, scoprendo le ultime collezioni di moda autunno/inverno e tutti i prodotti delle attività che decideranno di partecipare.”