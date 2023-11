Shopping di qualità e vini in degustazione: arriva la Vendemmia di Borgo Giacomo

Borgo Giacomo Tommasini si veste di autunno e regalerà ai parmigiani due suggestivi giorni di shopping di alta qualità uniti alla degustazione di vini di prestigiose cantine del territorio e oltre. Venerdì 10 e sabato 11 novembre, infatti, diciotto boutiques del borgo ospiteranno sedici cantine provenienti dalla Toscana, Francia, Valtellina, Franciacorta oltre a vini dei migliori produttori di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. “Ogni boutique – afferma il presidente dell’Associazione di Borgo Giacomo Luca Giampellegrini - avrà al suo interno uno spazio in cui sarà possibile degustare il vino di una diversa cantina, uniremo per la prima volta il piacere del gusto e dell’eccellenza con lo shopping di qualità. E’ il primo evento di questo genere che, ci auguriamo, possa essere ripetuto una volta all’anno”. Di seguito l’elenco dei negozi che parteciperanno alla Vendemmia di Borgo Giacomo con le cantine che, al loro interno, metteranno in degustazione i loro prodotti:

- O’ Battista (civico 4/c) – Lungoparma (Parma)

- O’ Uomo (civico 4/d) – Cantine Ceci (Parma)

- O’ Icymi (civico 7/a) – Mossi 1558 (Piacenza) + Fam.

Cavicchioli con Cantina Francesco Bellei (Modena)

- O’ Donna (civico 8/a) – La Leccia (Firenze) + Deluxe Wine

(Francia)

- O’ Donna (civico 9/f) - Ca’Nova (Parma) + Villa Franciacorta

(Brescia)

- O’ Donna Accessori (civico 11/a) – Lungoparma (Parma)

- O’ Fornasetti (civico 8) – Antonio Aldini (Parma)

- O’ Home (civico 3) – Cantina Aldo Rainoldi (Sondrio)

- SOFFIO (civico 3/d) – Venturini Baldini (Reggio Emilia)

- RURAL (civico 7/b) – Cantine Bergamaschi (Parma)

- MARISA CASTALDINI (civico 6) – Cantine Romagnoli

(Piacenza)

- HALF (civico 8) – Monte delle Vigne (Parma)

- STORE 333 (civico 12) – Oinoe Vini (Parma)

- GAIA BARONI (civico 16) – Medici Ermete & Figli (Reggio

Emilia)

- ORSO LUDO (civico 17/b) – Lamoretti Azienda Agricola

Vitivinicola (Parma)

- LOLA MAJ (civico 17/a) – Illica Vini (Piacenza)

Informazioni e orari

Acquistando il biglietto si riceverà il braccialetto che consentirà di ottenere la degustazione da ciascuna cantina per un giorno, il calice e la sacca porta-calice. Il costo di un biglietto sarà di 20 euro. Gli orari della Vendemmia di Borgo Giacomo sono: - Venerdì 10 novembre dalle 17 alle 22 - Sabato 11 novembre dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 22.