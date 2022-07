Si inaugura la mostra “Vasco Ascolini, Capitali della Cultura. Immagini e incarichi dei più prestigiosi musei del mondo”

Si terrà domani, venerdì 22 luglio, alle 18, in Galleria San Ludovico, l’inaugurazione della mostra “Vasco Ascolini, Capitali della Cultura. Immagini e incarichi dei più prestigiosi musei del mondo”, alla presenza del fotografo Vasco Ascolini, del sindaco Michele Guerra e dei curatori Amedeo Palazzi e Cesare Di Liborio.

La mostra, aperta al pubblico dal 23 luglio all’11 settembre 2022 e prodotta dal Comitato per Parma 2020 con il sostegno di Enel, raccoglie gli scatti di Ascolini che, con il suo punto di vista e stile inconfondibili, ha colto i dettagli di città capitali della cultura nazionali e internazionali, come Arles, Berlino, Il Cairo, Ginevra, Parma, Versailles e Tunisi.

Immagini di sculture, musei, chiese, palazzi e giardini che si incontrano nella quotidianità - a colori, in movimento, immersi in rumori di fondo - segnaletiche, cancelli e automobili, negli scatti selezionati per la mostra perdono la scala, e il loro senso è modificato da un nero potente, che confligge con la luce.