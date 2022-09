Sillabario Botanico all'Orto Botanico

Prosegue all’Orto Botanico, in strada Farini 90, venerdì 23 settembre, dalle 17 alle 19, Sillabario Botanico, conversazioni intime tra donne e piante, un progetto di Manuela Capece e Elisa Zaninotto, a cura della compagnia Rodisio, in collaborazione con l’Orto Botanico dove si svolgerà sino al 28 ottobre, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del Bando “Leggere crea indipendenza.”

Sette gli incontri che compongono il progetto, così come sette sono le parole che metteranno in relazione l’universo femminile con il mondo delle piante, due genealogie a confronto.

La parola di questo incontro sarà Tempo e avrà, come consuetudine del progetto, un’ospite speciale a sorpresa.

Gli incontri si rivolgono a donne, di qualsiasi età e provenienza, per raccontare la propria esperienza, attraverso la natura, la lettura e la scrittura: il progetto vuole essere un’avventura conoscitiva e di scambio, volta a promuovere la riflessione intorno al tema del femminile, guidata dal percorso di consapevolezza e crescita che ogni donna intraprende. Le parole, lette e scritte in un contesto come quello dell’Orto Botanico, luogo di filosofiche scoperte e di estatica bellezza, daranno origine, a conversazioni intime tra donne e piante, in un percorso di geografia delle percezioni, fatto di condivisione di immagini e pensieri, conoscenza e emozioni, offrendo nuovi punti di vista su di sé e sulla natura che circonda. L’Orto Botanico è come un libro, luogo di osservazione, un micro-universo fatto di forme, crescita, mutamento, e proprio come in un libro si instaura una relazione speciale tra le parole e chi legge, si coltiva una relazione intima tra esseri umani e natura

Prossimi incontri: 30 settembre (ore 10-12), 7 ottobre (ore 17-19), 14 ottobre (ore 17-19), 21 ottobre (ore 17-19), 28 ottobre (ore 17-19). Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Orto Botanico, anche in caso di maltempo, ad ingresso gratuito e con prenotazione obbligator