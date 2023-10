Dalla pandemia alla sindemia p/atto di comunità



SINDEMIA, CURA E COMUNITÀ:

L’ESPERIENZA DEI GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO NELLE DIPENDENZE



Venerdì 10 novembre 2023 dalle 8.30 alle16.30



Sala Conferenze “Anedda” – Pubblica Assistenza – Via Gorizia, 2 Parma



Il convegno, organizzato con la collaborazione dei gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, affronta il tema della sindemia ovvero l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotto dall’interazione tra due o più patologie epidemiche che comporta pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita e sulla salute mentale della popolazione. L’esposizione prolungata a eventi stressanti genera infatti alterazioni psico-comportamentali come disturbi d’ansia, dell’umore e del sonno, con conseguente incremento dell’uso di sostanze psicoattive soprattutto tra i giovanissimi e gli anziani. È quindi necessaria una maggiore sensibilizzazione al problema, rinnovando il Patto Sociale in ogni territorio poichè ogni persona può fare qualcosa per la salute propria e dell’altro. In questo senso il modello e l’esperienza dei gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto nell’ambito delle dipendenze è fondamentale.



PROGRAMMA



8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI



9.00 SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI



Giuseppe FERTONANI AFFINI, psichiatra UOS alcologia territoriale DAI-SMDP ausl Parma



9.30 FARSI COMUNITÀ NELLA CITTÀ VULNERABILE: L'ASCOLTO SINDEMICO NELLE RELAZIONI DI CURA.



Fausto PAGNOTTA, docente di Sociologia dei processi comunicativi per la rigenerazione urbana (UNIPR-CityLab del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università degli Studi di Parma)



10.15 INTERVENTI A CURA DEI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI DI AUTO MUTO AIUTO (AA, AIANON, ACAT) 11.00 PAUSA



11.30 INTERVENTI A CURA DEI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI DI AUTO MUTO AIUTO (NA, GA)



12.00 QUANDO IL PRENDERSI CURA DIVIENE CO-DIPENDENZA: DALL’AMBIVALENZA AL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEI GRUPPI A.M.A.



Manuela DI FABIO, Consulente di formazione, facilitatrice per il gruppo di auto-mutuo-aiuto per la dipendenza affettiva 13.00 PAUSA PRANZO



14.15 DALLA PANDEMIA ALLA SINDEMIA: COME CAMBIA LA SOCIETÀ COME CAMBIANO LE PERSONE.



QUALI PERCORSI DI CURA E CONDIVISIONE? QUALI PERCORSI DI RIGENERAZIONE ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEI GRUPPI A.M.A.



INTERVENTI IN TAVOLA ROTONDA:



Marco BEGARANI, presidente Associazione Gruppo Amici onlus (CT Casa di Lodesana)

Don Luigi VALENTINI, presidente CT Betania

Roberto BERSELLI, vicepresidente Consorzio Gruppo Ceis

Cristina GIUFFREDI, consulente gruppo CEIS, referente Programma Alcologico Intensivo Breve

Enrica LAMI, assistente sociale SM-DP Distretto Sud Est ausl Parma.

Ivano Marchi presidente Arcat Emilia Romagna

membri AA e AL Alnon



16.30 CONCLUSIONI



Info e Iscrizioni



Segreteria Organizzativa: Laura PADULA, laura.padula@ausl.pr.it



Evento accreditato ECM (7)Tutte le professioni. È prevista la partecipazione degli Assistenti Sociali



Iscrizioni



DIPENDENTI SSR: Iscrizioni da Portale dipendenti > Sezione Formazione > Corsi prenotabili



NON DIPENDENTI SSR: tramite portale SOLE https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ oppure tramite mail a sdellapina@ausl.pr.it



