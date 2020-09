Sold out a San Francesco del Prato

Sold Out a San Francesco del Prato di Parma S San Francesco del Prato di Parma a parmatoday 1 ora fa Dettagli Se non riesci a leggere questa email, clicca qui Sold out a San Francesco del Prato Continuano con successo le visite guidate "in quota” sulla facciata della Chiesa per godere del rosone e ammirare da una posizione privilegiata Parma e il suo centro storico