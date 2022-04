Sold out il concerto dei Fast Animals and Slow Kids al Campus Industry Music

Farà tappa al Campus Industry Music di Parma, giovedì 7 aprile l’È GIÀ DOMANI TOUR dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS con un live SOLD OUT già da diverse settimane. Una tappa importante che segna una ripartenza decisa e un ritorno alla normalità scandito dalla capienza piena all'evento.

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS l’È GIA DOMANI TOUR è l’occasione per ritrovarsi nei club insieme a tanti amici musicisti, in una sorta di celebrazione collettiva di ritorno alla musica live. Per questo motivo la rock band perugina ha deciso di invitare ad aprire i loro concerti (ad accezione della prima data di Parma) una band, un artista con cui sono felici di condividere questo momento di ripartenza della musica dal vivo.

Ad aprire il concerto di Bologna sarà Her Skin