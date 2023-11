Solisti dell'ensemble prometeo | progetto «calvino/berio: tra letteratura e musica»

Musiche di Luciano Berio e Bruno Maderna



Michele Marelli, clarinetto

Fabio Bagnoli, oboe

Grazia Raimondi, violino

Ciro Longobardi, pianoforte

È imperniata sulle «Sequenze» di Luciano Berio la serata con cui il progetto «Calvino/Berio: tra letteratura e musica» approda martedì 5 dicembre 2023 alle ore 20:30 all’Auditorium del Carmine del Conservatorio “A. Boito” di Parma con quattro solisti di Ensemble Prometeo, costituito nel 2009 in seno a Fondazione Prometeo radunando alcuni fra i migliori strumentisti nell’ambito della musica contemporanea: oltre a Michele Marelli, al clarinetto e a Fabio Bagnoli all’oboe, già protagonisti dell'appuntamento precedente a Teatro Due, ci saranno anche Grazia Raimondi al violino e Ciro Longobardi al pianoforte.

Durante la giornata i quattro solisti terranno anche una masterclass dei rispettivi strumenti in Conservatorio.

«Sequenze» è il nome dato da Luciano Berio a quattordici composizioni elaborate in quarantaquattro anni della sua carriera, ognuna destinata a uno strumento diverso: pezzi di alta difficoltà esecutiva che puntano ad ampliare le possibilità espressive e tecniche di ciascun strumento dimostrando come ogni tecnica sia strettamente legata al contesto storico in cui si forma.

Qui se ne ascolteranno quattro: la «Sequenza IV» per pianoforte (1966), che gioca sul contrasto fra risonanze del pianoforte e gesti del pianista; la «Sequenza VII» per oboe (1969), una proliferazione di suoni e timbri intorno a una sola nota; la «Sequenza VIII» per violino (1976) crea contrasti e distanze di spazi nei confronti di due note fisse; la «Sequenza IXa» per clarinetto (1980) oppone intervalli di due diversi gruppi di suoni. A queste quattro «Sequenze» si aggiungono tre dei sei «Encores» di Berio, cioè «Brin», «Leaf» e «Wasserklavier», un vero e proprio teatro immaginario di suoni, e la melodia intrisa di suoni della vita quotidiana affidati all’oboe in «Solo» di Bruno Maderna (1971).



L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.



Il progetto «Calvino/Berio: tra musica e letteratura» è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Comune di Parma e Fondazione Monteparma, il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Università IULM e Centro Studi Luciano Berio e in collaborazione con Casa della Musica di Parma, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro Due, Conservatorio «A. Boito» di Parma e Conservatorio «G. Verdi» di Ravenna.



