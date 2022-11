Nell’ambito di Reggio Parma Festival e grazie alla collaborazione tra Teatro Festival Parma e Festival Aperto di Reggio Emilia, il pubblico di Teatro Due avrà la possibilità unica di assistere allo spettacolo Soul Chain di TanzMainz – Sharon Eyal (6 novembre) in scena presso I Teatri di Reggio Emilia al prezzo speciale di 15 Euro incluso il viaggio A/R in autobus da Parma a Reggio Emilia. Allo stesso modo gli spettatori reggiani potranno usufruire del medesimo trattamento per gli spettacoli Chotto Xenos della Akram Khan Company (10 novembre) e Loco della compagnia Belova/Iacobelli (20 dicembre) in scena al Teatro Due di Parma. Soul Chain è l’ultima creazione della danzatrice e coreografa Sharon Eyal, creata per TanzMainz, ensemble di danza contemporanea dello Staatstheater Mainz. Ispirato dall’amore e dalle forti emozioni che provoca, Soul Chain combina balletto e musica elettronica in un’emozionante performance di danza contemporanea. L’ensemble diventa uno sciame di corpi pieno di energia in una coreografia estremamente impegnativa che ha vinto il Premio teatrale tedesco Der Faust nel 2018. Visto dalla sua creatrice Sharon Eyal come un’opera teatrale sull’amore e il desiderio, Soul Chain è tutto giocato sulla relazione tra gli individui. Con movimenti animaleschi eppure misuratissimi, il gruppo si muove in perfetto unisono, facendo emergere l’unicità di ogni danzatore. Per lo spettacolo Soul Chain in scena al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia domenica 6 novembre alle ore 18.00 è possibile acquistare e prenotare il biglietto e il trasporto contattando la Biglietteria di Fondazione Teatro Due all’indirizzo biglietteria@teatrodue.org o telefonicamente al 0521.230242. L’autobus per Reggio Emilia partirà da Piazzale Volta domenica alle ore 16.30 e farà ritorno al termine dello spettacolo.