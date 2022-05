Soundcafè: sabato 28 maggio "The cugginis" in concerto

Sabato 28 MAGGIO

Tornano al Sound i grandi LIVE con i mitici The Cugginis

Una delle più amate band di Parma torna al Sound con il loro Rock tutto da cantare!

Cena animata e a seguire Dj Set con MAX DJ ?



? prenotazioni cena: 347 9265348

? APERTI TUTTI I GIORNI ?

Vi aspettiamo in via La Spezia 261, a Parma ?

Info e prenotazioni ?? 0521 941384



