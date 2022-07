“Spazi d'Ozio 2022”: nel programma nuovi appuntamenti tra tradizione, mimo, risate, musica e immaginazione

Si apre con un appuntamento di circo la nuova settimana di “Spazi d’Ozio”, la rassegna del Teatro del Cerchio, sostenuta dal Comune di Parma, realizzata nello spazio all’aperto del Centro giovani federale.

Martedì 19 luglio, alle 21, andrà, infatti, in scena “Casa Romantika” di e con David Bianchi, alias Clown Giulivo: uno spettacolo che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarci, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica e dell’inquinamento ambientale. La serata di mercoledì 20 luglio, sempre alle 21, vedrà, invece, protagonista una delle storie più amate di sempre, quella intramontabile de “Il piccolo principe” scritta da Antoine de Saint-Exupéry, qui nella versione di Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà, ovvero Teatro Blu. Uno spettacolo pensato per il pubblico dei più piccoli, che come l’opera originale da cui è tratto, sottolinea i valori essenziali dei sentimenti, dell'amore e dell'amicizia, ma anche l'importanza di non perdere mai di vista quella semplicità tipica, innocente e autentica dei bambini. Una novità nel programma della rassegna sarà poi rappresentata giovedì 21 luglio, alle 21.30, da “Dietro l’angolo legge”, una serata di letture teatralizzate tratte dalle storie di Giovannino Guareschi e affidate in questo caso a interpreti locali che daranno prova della loro espressività e abilità nella “lettura ad alta voce”. Risate e spensieratezza saranno, infine, gli ingredienti della serata di venerdì 22 luglio, alle 21.30, con un nuovo “Aperitivo cabaret”, a cura dell’associazione culturale Micronomicon, insieme ai comici di Zelig e Colorado Cafè. Ad attendere il pubblico gag, divertimento, e i coktails preparati al punto ristoro adiacente al palcoscenico. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’aperto presso il Centro giovani federale in via XXIV Maggio, 15, a Parma.