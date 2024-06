Spazi d'Ozio 2024, il programma: fino al 26 luglio la bella estate del Teatro del Cerchio in via Belli

È il momento di Spazi d’Ozio: la rassegna estiva, arrivata alla undicesima edizione, ricca di spettacoli organizzata dal Teatro del Cerchio per l’estate 2024 a Parma. Quest’anno nella nuovissima sede di via Belli. Ben 28 le serate di programmazione, da giugno e per tutto il mese di luglio, con spettacoli e appuntamenti per adulti e bambini.

Non si può definire “Spazi d’Ozio – EcoFestival 2024” una semplice rassegna estiva. Il ciclo di appuntamenti che da ben undici anni viene organizzato dallo staff del Teatro del Cerchio, sotto la guida del direttore artistico Mario Mascitelli, e grazie al sostegno del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna, ha nel tempo acquisito le caratteristiche di una macro-iniziativa in cui far convergere con successo tante energie, diverse creatività e molteplici proposte culturali. Ad oggi lo si può considerare un esempio virtuoso, concreto e utile, per “fare rete”, dove presentare, nell’arco di tutto il periodo estivo, un’accattivante offerta artistica e di intrattenimento per il pubblico parmigiano.

L’undicesima edizione, che partirà martedì 11 giugno e si protrarrà fino a venerdì 26 luglio, nel nuovissimo spazio climatizzato del Teatro del Cerchio di via Belli 6/a, rivelerà ancora di più la volontà di lavorare cercando di ampliare e diversificare la programmazione culturale esistente in città. In programma ci sono 28 spettacoli, principalmente per famiglie ma anche proposte di spettacoli di prosa, 22 le compagnie ospitate provenienti da 11 regioni e 50 gli artisti coinvolti.

Il calendario di quest’anno sarà, dunque, ancora più ricco ed eterogeneo, volto ad abbracciare l’interesse di diverse fasce di pubblico, sia per età che per formazione.

“Spazi d’ozio 2024 sarà prima di tutto un luogo di festa con un programma che, a dispetto dell’ozio nel titolo, si preannuncia, vivacissimo ed eclettico e pronto a far vivere una nuova sede con la consueta passione e competenza del Teatro del Cerchio" sottolinea il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto " che distribuirà riflessioni, occasioni di stare insieme e divertimento in ben 28 giornate di eventi, dal martedì al venerdì".

CALENDARIO SPETTACOLI

GIUGNO

Martedì 11 giugno – CAPPUCCETTO ROSSO…IO NON SONO UN LUPO CATTIVO! – Teatro Del Cerchio – rilettura per bambini della favola di Cappuccetto rosso – tema il cibo e la cura

Mercoledì 12 giugno – LEONARDO CURIOSO DI TUTTO – DittaGiocoFiaba di Milano – Spettacolo sul giovane Leonardo Da Vinci

Giovedì 13 giugno – IN MACCHINA – Cabiria teatro di Novara – Spettacolo di prosa

Venerdì 14 giugno – LA SCATOLA MAGICA – Cantiere d’Illusioni di Lanciano (CH) – Spettacolo di magia per tutti

Martedì 18 giugno – UN SOLDATINO DI STAGNO – TIEFFEU e MICRO TEATRO di Perugia – Spettacolo per attori e pupazzi

Mercoledì 19 giugno – IL SEGRETO DEL BOSCO – TIEFFEU e MICRO TEATRO DI PERUGIA – Spettacolo per attori e pupazzi

Giovedì 20 giugno – MELINA – NATA TEATRO di Arezzo - Spettacolo di pupazzi

Venerdì 21 giugno – PROIETTI A MODO MIO – Silvio Barbiero – Spettacolo di prosa

Martedì 25 giugno – AUGUSTO FINESTRA – Quinta Parete di Modena - Spettacolo per famiglie

Mercoledì 26 giugno – TONY & KETTY – Teatro delle Temperie di Valsamoggia (BO) – Spettacolo comico

Giovedì 27 giugno – ORAZIO TANTI COLORI – Teatro Del Cerchio – Spettacolo per famiglie

Venerdì 28 giugno – IL RIMPIAZZO – Associazione Favellante di Piacenza – Spettacolo per famiglie

LUGLIO

Martedì 2 luglio – LULU’ – Teatro Blu di Varese – Spettacolo per famiglie

Mercoledì 3 luglio – UNA STORIA DI MARE – Febo Teatro di Padova – Spettacolo per famiglie

Giovedì 4 luglio – ALICE – Teatro dei Navigli di Abbiategrasso (MI) – Spettacolo per famiglie

Venerdì 5 luglio - BIANCANEVE – TIEFFEU di Perugia – Spettacolo di pupazzi

Martedì 9 luglio – LA GABBIANELLA E IL GATTO – Assemblea Teatro di Torino – Spettacolo per famiglie

Mercoledì 10 luglio – PINOCCHIO – Teatro Distillato di Reggio Emilia – Spettacolo per famiglie

Giovedì 11 luglio – IL DIARIO DI SOFIA – Gommalacca di Potenza –Spettacolo sensoriale per bambini dagli 8 agli 11 anni

Venerdì 12 luglio – SCHERZI IN UN ATTO! – 906 di Ortona (CH) – Spettacolo comico per tutti

Martedì 16 luglio – PRINCIPE PICCOLO PICCOLO – TeatroP di Lamezia Terme (CZ) – Spettacolo per famiglie

Mercoledì 17 luglio – CAPPUCCETTO ROSSO KAMISHIBAI – TeatroP di Lamezia Terme (CZ) - Spettacolo per famiglie

Giovedì 18 luglio – SONNELLINA – Casa di Creta di Catania – Spettacolo per famiglie

Venerdì 19 luglio – ORCO GENTILE – Casa di Creta di Catania – Spettacolo per famiglie

Martedì 23 luglio – POLLICINO POP – Teatro Invito di Lecco– Spettacolo per famiglie

Mercoledì 24 luglio – PINOCCHIO BAMBINO CRESCIUTO BURATTINO – IAC di Matera – Spettacolo per famiglie

Giovedì 25 luglio – RAPERONZOLO – Arterie Teatro di Molfetta (BA) – Spettacolo per famiglie

Venerdì 26 luglio – BUONO COME IL PANE – Arterie Teatro di Molfetta (BA) – Spettacolo per famiglie