“Spazi d’Ozio”: teatro, musica, danza dal 15 giugno al 6 agosto

Serata di presentazione del programma dell’ottava edizione della rassegna “Spazi d’Ozio” del Teatro del Cerchio

Sarà presente l’artista Moni Ovadia che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “Un ebreo contro”

Riparte l’estate e riparte anche la rassegna estiva “Spazi d'Ozio” organizzata dal Teatro del Cerchio, giunta alla sua ottava edizione. In questo momento non facile e dopo un lungo inverno di chiusure e distanziamenti, finalmente si torna a far spettacolo in presenza. E lo facciamo con un primo appuntamento di presentazione di tutto rispetto portando sul palco del Centro Giovani Federale, luogo dove si svolgerà l’intera rassegna che comincerà il 15 giugno e si concluderà il 6 agosto. Sarà con noi, ospite della serata, l’artista Moni Ovadia che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “Un ebreo contro” in una intervista pubblica coordinata da Francesca Ciani della Libreria Piccoli Labirinti.

Ricco, come sempre, il programma della rassegna che accompagnerà le serate dei parmigiani dal 15 giugno al 6 d’agosto con appuntamenti serali dal martedì al venerdì. Spettacoli per famiglie, Prosa, Circo, Musical, Cabaret e incontri culturali, faranno da cornice del Centro Giovani Federale, di via XXIV Maggio, che anche per questa edizione accoglierà l’iniziativa del Teatro del Cerchio e, al suo interno, anche quella dell’Associazione Micronomicon e di Rinascimento 2.0. Infatti, oltre alla programmazione abituale, verranno ospitati due Festival prestigiosi: Il Festival della Parola, presente sul territorio da anni e il neo nato MicroFestival “Luci della ribalta – dalla rivista al cabaret” che arricchirà con i suoi appuntamenti le giornate di programmazione della rassegna. Tante le ospitalità di compagnie provenienti da tutta Italia in quella che vuol essere un appuntamento dedicato a tutta la cittadinanza, di ogni età, che potrà così tornare a rigustare, in sicurezza, i bellissimi spazi del centro. Non mancheranno anche altre importanti collaborazioni con alcune realtà del territorio che avvieranno, durante

questa rassegna, una serie di collaborazioni che si protrarranno anche per il prossimo futuro.

La rassegna, inserita nelle attività del Comune di Parma per “Parma Estate” e facente parte di Parma Capitale della Cultura 20-21 vuole contribuire attivamente alla ripresa degli eventi culturali cittadine riaffermando con convinzione, la necessità di riavvicinare (e abituare) il pubblico agli eventi pubblici. Si ringraziano Aurora Domus, per l’ospitalità e la continua collaborazione ai progetti e Sinapsi Group.Tutti i giorni, dal martedì al venerdì, sarà aperto anche un punto ristoro.

PROGRAMMA IN DETTAGLIO

Maggio 2021

28 maggio – ore 18.45 - Serata di presentazione della rassegna con, come ospite, Moni Ovadia che

presenterà il suo nuovo libro – ingresso libero

Giugno 2021

15 giugno – “Zuppa di sasso” – Spettacolo per famiglie con Silvia Santospirito, Mattia

Scolari, Giovanni Pazzoni e Martina Manzini. Teatro del Cerchio

16 giugno – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Anita – Giocoleria

da bagno” spettacolo di circo con Anna Marcato. PEM Habitat Teatrali. A cura dell’Ass.

Cult. Micronomicon

17 giugno – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Attacchi di swing”

spettacolo di circo musicale con Alessandro Mori e Corrado Caruana. A cura dell’Ass. Cult.

Micronomicon

18 giugno – “Tavola rotonda sul Teatro Ragazzi” incontri e riflessioni.

22 giugno – “Jack e il fagiolo magico” – Spettacolo per famiglie con con Silvia Santospirito, Mattia Scolari, Giovanni Pazzoni e Martina Manzini. Teatro del Cerchio

23 giugno – “Giornata dell’insieme” – Laboratorio di riciclo per genitori e figli – dalle 18.00 alle 19.30 a cura del Teatro del Cerchio e in collaborazione con Sinapsi Group.

24 giugno – “Dietro l’angolo – vetrina delle compagnie del territorio” - “Femmene” – Spettacolo con Monica Ampollini, Antonia Buongiorno, Carmela Capozzi, Luisa Formisano,

Emma Galante, Silvia Settimj, Elena Borroni, Mattia Greca. Associazione “Noi per loro”

25 giugno - MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Faber” spettacolo di Teatro musicale con Melania Giglio. NoveTeatro. A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

29 giugno – “L’ultima partita” - spettacolo di prosa con Mario Mascitelli. Teatro del Cerchio

30 giugno – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “West Side Story” Tribute Musical con Giulio Riccò, Gaetan Waterkein, Alessandro Monfregola, Miho Shimoji, Luca Angelozzi, Victoria Vasquez Jurado, Anna Pieri, Gabriela Toselli. A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

Luglio 2021

1 luglio – “Cappuccetto Red” spettacolo per famiglie con Julia Birretti e Agnese Chiara D’Apuzzo. Matuta Teatro del Cerchio

2 luglio - MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Aperitivo Cabaret” spettacolo di Cabaret con artisti di Zelig e Colorado Cafè – A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

6 luglio – “Alberto” – Spettacolo per famiglie con Anna Amato e Alice Bellini. Straligut Teatro

7 luglio – “Dolmezia” – Spettacolo di prosa con Anna Amato. Straligut Teatro.

9 luglio - “Clitennestra” – Spettacolo di prosa con Isabella Caserta e Jana Balcan. Teatro Scientifico.

8 – 10 - 11 - 12 luglio – “Festival della Parola” - Incontri e concerti a cura di Rinascimento

2.0

13 luglio – “Il giardino dei ciliegi” - Spettacolo per famiglie con Mariano Arenella ed Elena Ferrari. Cabiria Teatro

14 luglio – “La cultura come cura – la cura come cultura” incontri e riflessioni. Ospiti della serata dott.ssa Stefania Rocchi psicologa, Davide Battistini manager e Mario Mascitelli. In collaborazione con Aurora Domus/Centro Giovani Federale.

15 luglio – “Dietro l’angolo – vetrina delle compagnie del territorio” - “Perché uno stop è uno stop!” – Spettacolo brillante con Ennio Cantoni e Monica Mirandola. Associazione On Art

16 luglio – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Aperitivo Cabaret” spettacolo di Cabaret con artisti di Zelig e Colorado Cafè – A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

20 luglio – “Topo Federico” – Spettacolo per famiglie con Silvia Santospirito, Mattia Scolari, Martina Manzini e Giovanni Pazzoni. Teatro del Cerchio

21 luglio – “Brutta canaglia la solitudine” – Spettacolo di prosa con Rolando Tarquini e Mauro Mozzani. Manicomics Teatro

22 luglio – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Plateau Allumè” spettacolo di danza con Nicoletta Cabassi e Loredana Scianna. Lubbert Das/TDC– A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

23 luglio - MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Aperitivo Cabaret” spettacolo di Cabaret con artisti di Zelig e Colorado Cafè – A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

27 luglio – “Asino chi?” – Spettacolo per famiglie con Mirko Corradini ed Emilia Bonomi. Estroteatro

28 luglio – “Voglio essere incinto” – Spettacolo di prosa con Mirko Corradini. Estroteatro.

29 luglio – “Dietro l’angolo – vetrina delle compagnie del territorio” - “Comedia” – Di e

con Gian Marco Pellecchia

30 luglio – “La bella e la bestia” – Spettacolo per famiglie con Alessandra ed Emanuela Sciancalepore. Arterie Teatro/Tieffeu

Agosto 2021

3 agosto – “Peter Pan” – Spettacolo per famiglie con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà.

Teatro Blu

4 agosto – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Densing – ballando per balere” spettacolo di Teatro Musicale con Beatrice Schiros, Fabrizio Careddu e Leonardo Bianconi. Compagnia NoveTeatro – A cura dell’Ass. Cult. Micronomicon

5 agosto – “Dietro l’angolo – vetrina delle compagnie del territorio” – Nuova Produzione

della Compagnia del Calandrino Vincitrice dell’edizione precedente. A seguire premiazioni

dei vincitori dell’edizione 2021

6 agosto – MicroFestival “Luci della ribalta – dal varietà al cabaret” – “Aperitivo Cabaret”

spettacolo di Cabaret con artisti di Zelig e Colorado Cafè – A cura dell’Ass. Cult.

Micronomicon

