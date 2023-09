'Spiegamelo': dal 28 settembre al 1° ottobre il Festival della Divulgazione a Salsomaggiore

Dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, a Salsomaggiore Terme, torna, per la sua quarta edizione, "SPIEGAMELO! Festival della Divulgazione" con un ricco programma di incontri, laboratori e workshop all’insegna della diffusione della cultura.



Il tema principale del festival è il 'mostro' nelle sue varie declinazioni possibili. Durante il festival si parlerà di come si costruisce la narrazione di un mostro insieme al giornalista, autore e podcaster Stefano Nazzi, a partire dal suo ultimo libro “Il volto del male. Storie di efferati assassini”; analizzeremo i profili dei mostruosi ospiti delle case della sharing economy in compagnia di Elena Ghiretti e del suo libro “Hostaggio. Guida serissima per ospitare sconosciuti (e alloggiare in casa loro)”; ascolteremo una riflessione sugli scenari climatici del futuro con il naturalista e biologo marino Nicola Nurra, autore di “Plasticene. L'epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra”; conosceremo il mostro dell’algoritmo che domina i mondi digitali della Gen Z insieme a Vincenzo Marino, giornalista e autore di “Sei vecchio. I mondi digitali della Generazione Z”; ripercorreremo la storia delle nostre paure alimentari nel corso dei secoli insieme ad Alberto Grandi, docente di Storia dell’alimentazione all’Università di Parma. Ci sarà poi spazio per incontri, laboratori e attività per grandi e piccoli in compagnia di Leo Ortolani, degli autori di Comic&Science e CNR e di Emiliano Pagani.



Spiegamelo! Festival della Divulgazione si svolge, dalla prima edizione, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura. L'evento è realizzato da Coworking Salsomaggiore Terme – APS in collaborazione con la start up Around. È sostenuto da Fondazione Cariparma e Gruppo Theras, PINKO, Coop Alleanza 3.0, viene patrocinato dal Comune di Salsomaggiore Terme e gode della collaborazione dei Parchi del Ducato, del MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità e della Pubblica Assistenza ODV di Salsomaggiore Terme.



Il programma completo di tutte le informazioni utili è sul sito www.spiegamelo.it. Gli eventi saranno fruibili gratuitamente, previa prenotazione, sempre sul sito www.spiegamelo.it.