Stand, cibo e shopping: domenica scatta la Festa di primavera in via Garibaldi

L’arrivo della primavera e della bella stagione è il filo conduttore della festa che si terrà domenica 29 maggio in via Garibaldi a Parma, dalle 9 alle 20. Una manifestazione organizzata da Edicta Eventi nell’ambito della rassegna “Parmaviva” promossa dal Ascom con il patrocinio del Comune di Parma.

Una festa in pieno centro storico fortemente voluta anche dai commercianti che terranno aperti i loro negozi per presentare i loro migliori prodotti e le novità della stagione. Non mancheranno numerose bancarelle di artigianato, prodotti tipici, opere dell’ingegno e accessori vari. Una vera e propria occasione per passare una domenica in città in compagnia degli amici o in famiglia all’insegna dello shopping, del divertimento e del relax.

La festa avrà anche un angolo dedicato allo street-food, in prossimità di Piazzale della Pace, con gli stand che offrono specialità gastronomiche come arrosticini abruzzesi e birra artigianale di qualità da gustare passeggiando o seduti. Un ottimo modo per finire la settimana in un clima di convivialità. In occasione di questa festa saranno presenti anche alcune Onlus rendendo questo evento anche un’occasione di solidarietà.