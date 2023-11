Startup weekend parma - innovating for sustainability

Torna a Parma lo Startup Weekend, il format internazionale “dall’idea all’impresa” più replicato al mondo

Lo Startup Weekend, il format “dall’idea all’impresa” più diffuso al mondo (oltre 7.000 edizioni replicate in 150 paesi), ha l’obiettivo di trasformare una o più idee imprenditoriali in progetti concreti in 54 ore (la durata di un weekend, appunto).

Organizzato a Parma da On/Off-APS nel 2017, 2021 e 2022, lo Startup Weekend torna in città nei giorni 24,25 e 26 novembre in presenza presso il Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo (Vicolo delle Asse 5, Parma).

Nato come evento di networking, crescita professionale e imprenditoriale delle persone che vi partecipano, nonché di sviluppo e innovazione tecnologica e sociale dei territori in cui si svolge, lo Startup Weekend sarà dedicato al tema dell'innovazione della sostenibilità.

S?tartup Weekend Parma - Innovating for Sustainability è organizzato da Laboratorio Aperto di Parma e On/Off-APS in collaborazione con ART-ER e con il patrocinio dell’Università di Parma e di Camera di commercio dell’Emilia.

L’evento è aperto ad aspiranti startupper, innovatori, studenti, ricercatori, freelance, designer, programmatori, imprenditori avviati ed emergente, e in generale chiunque abbia voglia di condividere idee innovative nel settore della sostenibilità.

Sarà possibile registrarsi e partecipare tramite il link https://swparma2023.eventbrite.it fino a giovedì 23 novembre.

Sul sito www.swparma.com è possibile visionare le premialità messe in palio dai partner tra cui figurano Emil Banca, MUG Magazzini Generativi, GMD Benefit, BeeCoFarm, SheTech, InnovUp, NCode, Federmanager Parma, Startup Geeks.



Per informazioni: www.swparma.com info@officineonoff.com