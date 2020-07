stefania rava trio in love songs

Le Love Songs di Stefania Rava Trio giovedì 30 luglio all'arena estiva del cinema D’Azeglio a CONTROTEMPI – Itinerari Sonori

Anche il terzo appuntamento di CONTROTEMPI – Itinerari Sonori in programma giovedì 23 luglio nell'arena estiva del Cinema D'Azeglio sarà una serata da tutto esaurito come le precedenti.



La rassegna, organizzata dall'Associazione Esplora Aps, con il contributo di Comune di Parma, Parma Estate 2020, Mibact e Regione Emilia Romagna, il supporto di Chiesi, Coldpoint, Koppel AW, Pilogen Sport e la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e ParmAwards, quest'anno è diventata un "music club", dove ascoltare e respirare musica con calma, attenzione e tranquillità.



Lo spettacolo – ad ingresso gratuito - dal titolo Love Songs, vedrà protagonista la cantante parmigiana Stefania Rava accompagnata al contrabbasso da Stefano Carrara e al piano da Luca Savazzi. Il trio proporrà un repertorio di canzoni d'amore suggerito dai musical di Broadway e quindi da autori come Cole Porter e George Gershwin, piuttosto che dalle note di Antonio Carlos Jobim.

Mondi musicalmente colti e raffinati che raccontano l’amore attraverso la musica e le parole, che nascono da quello che ognuno prova per sé, per le persone che ama o per una situazione speciale nella quale si viene a trovare.

Se il testo racconta grandi emozioni, la musica delle chansons d'amour non può essere banalmente da meno accontentandosi di una manciata di note. Le melodie che “parlano” d’amore sono “onomatopeiche” e raccontano stati d’animo profondi, spesso inspiegabili a parole, diventando così tramite dei nostri sentimenti.



