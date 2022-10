'Bang Bang': Stefano Testa espone le tavole originali dei suoi fumetti a Fidenza

Lunedì 31 Ottobre, presso la galleria Celestina in Piazza Duomo a Fidenza, verrà presentato il nuovo lavoro grafico dell'artista fidentino Stefano Testa dal titolo BANG BANG.

L'esposizione racchiude una serie di albi a fumetti disegnati dall'artista. Inoltre, saranno presentate al pubblico, le tavole originali dei fumetti corredate da studi e disegni relativi al processo che ne ha portato la realizzazione. La mostra rimarrà visitabile sino a domenica 6 Novembre.



Stefano Testa nasce a Fidenza nel 1976 dove vive e lavora. Parallelamente agli studi presso l' Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e successivamente quella di Bologna, frequenta la bottega di Gabriele Calzetti. Nel 2006 partecipa alla XXI edizione di " quotidiana" a Padova, con la serie di opere "Senza Titoli"; la collettiva seleziona autori under 35 dall' Archivio Nazionale GAI (Giovani Artisti italiani). Partecipa a diverse mostre personali e collettive in Italia, e prosegue il lavoro di restauratore e pittore. Questo è il primo lavoro in cui studia il linguaggio fumetto.



Come scrive Luca Frazzi nell'introduzione del volume Bang Bang:



"A Stephen Head (pseudonimo utilizzato dall' autore in questa occasione) non interessa raccontare storie, quelle le lascia a cartoonist veri, lui non lo è .E' uno che disegna e mette a dura prova la pazienza. Chi tenta di capire sbaglia, perché in un cosmo fatto di vuoti, dialoghi rivolti al muro e fondali che mutano, nulla va "interpretato". Ogni tavola va sparata in vena, senza andare oltre, senza perdersi nel mare di citazioni delle citazioni."