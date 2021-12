STELLE DI NATALE AIL

Il 3, 4 e 5 dicembre tornano in oltre 4.300 piazze italiane le Stelle di Natale AIL, iniziativa posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 33° edizione.



Si rinnova lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da più di 50 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.



Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale è di 12 euro; per sapere in quali piazze trovare i Volontari dell'AIL con le Stelle di Natale vai su www.ail.it, scarica l'app 'Ail Eventi' o chiama il numero 06 7038 6060.



Dal 6 dicembre fino a Natale sarà inoltre possibile ritirare la Stella di Natale AIL presso uno degli oltre 400 fioristi Faxiflora attivi in alcune province italiane. Per scoprire in quali territori il servizio è attivo consultare www.ail.it (da lunedì 6 dicembre).



Anche quest'anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella "Sogni di cioccolato", cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte, sempre con una donazione di 12?.



AIL da sempre, e ora più che mai, mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e, quindi, più a rischio. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l'immunoterapia con CAR-T, ultima frontiera nella cura dei tumori, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario però continuare su questa strada e investire sempre più risorse nella Ricerca ematologica per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più guaribili.



L'Ematologia italiana in questo anno e mezzo di pandemia da Covid-19, attraverso i Centri di cura e anche grazie all'intensa opera delle 82 sezioni provinciali AIL e dei suoi 15.000 volontari, è stata in grado di garantire la continuità assistenziale e terapeutica.



BRACCIALI CRUCIANI C PER AIL



Cruciani C, azienda leader nel settore tessile,?fondendo la?manifattura Made in?Italy?con le ultime tendenze fashion?ha creato, in esclusiva per AIL,?l'elegante?bracciale?"Stella dei Desideri"?in due colori: sandalwood e silver black. Il bracciale, realizzato in filo macramè con lurex grazie a una lavorazione a telaio di ricamo, è composto da una successione di cinque stelline stilizzate che ricordano il simbolo natalizio di AIL per la lotta ai tumori del sangue.



La "Stella dei Desideri" Cruciani C per AIL è disponibile su ailshop.it con una donazione di 10?.



L'iniziativa Stelle di Natale AIL ha permesso in tanti anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e assistenza ed ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.



I fondi raccolti da AIL saranno impiegati per:



® finanziare la Ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue.



® organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa.



® sostenere servizi socio-assistenziali; sono finanziate attività di supporto psicologico, legale, di trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, aiuti domestici, disbrigo pratiche e supporti economici.



® realizzare le Case alloggio AIL vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura.



® collaborare a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all'avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche.



® sostenere scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non trascurare l'importanza del gioco grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari.



