Stem: il futuro è solo maschile?

Nel mondo del lavoro le competenze STEM - ovvero quelle legate a Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica - sono sempre più richieste e lo saranno ancora di più nei prossimi anni. Scegliere un percorso formativo in questi ambiti vuol dire avere molte più probabilità di intraprendere presto una carriera di successo con buoni risultati anche dal punto di vista economico. Spesso però le ragazze non scelgono di studiare in questi ambiti perché vengono influenzate dallo stereotipo secondo cui le ragazze non sono portate per le STEM, un pregiudizio purtroppo ancora molto diffuso.



Durante l’evento - dedicato a studenti e studentesse, genitori e docenti - approfondiremo le tendenze del mercato del lavoro, i possibili percorsi formativi disponibili e il problema degli stereotipi di genere legati alle materie STEM, per offrire informazioni e riflessioni utili ad una scelta più consapevole del percorso educativo di ragazze e ragazzi.



Vi aspettiamo giovedì 4 maggio dalle 17.30 alle 19.00 presso Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 a Parma).



L'evento è organizzato da SheTech, On/Off e Piano C i?n collaborazione con CASCO all'interno del progetto Digital EmpowHer, con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma.



L?e speaker:

Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma

Silvia Fanzecco, Community Manager SheTech

Sabina Gnecchi, IT & Digital Career Consultant

Chiara Palù, Dirigente IC Micheli

Cristina Re, Ricercatrice INAF - Osservatorio Astronomico di Padova

Introduce e modera: Carlotta Pizzi, Formatrice Area Enterprise + Educational CASCO



A? chi si rivolge

D?ocenti, genitori, famiglie, studenti e studentesse di scuole di I e II grado e in generale persone interessate ad approfondire il problema degli stereotipi di genere legati alle materie STEM.



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link https://bit.ly/STEMevento4maggio

N?on è prevista la possibilità di collegarsi da remoto, l'evento è concepito per essere erogato e fruito in presenza



Trattandosi di un evento con posti limitati, ti chiediamo la gentilezza di comunicarci tempestivamente eventuali rinunce o disdette last minute, per permettere ad altre persone di poter partecipare, basta scrivere a parma@shetechitaly.org :)