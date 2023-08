Strade di Cinema, Piazze di Musica arriva stasera al Parco Testoni

La rassegna estiva di cinema itinerante arriva nel verde di Parco Testoni. Il cinemino allestirà il suo schermo a misura di quartiere giovedì 3 agosto alle 21 per la proiezione di "Bohemian Rhapsody" in Via Mordacci, quartiere Crocetta. La serata di cinema all'aperto in un luogo inusuale che prosegue una rassegna dedicata a film che si muovono tra colonne sonore immortali, vite di musicisti e band che hanno fatto la storia del rock, arriverà alla pellicola di successo (e vincitrice di quattro Oscar) che racconta i primi quindici anni dei Queen grazie alla regia di Bryan Singer e sarà introdotta dal critico musicale Francesco Monaco.

La rassegna, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Ufficio Cinema con l’associazione Cinemino, è compresa tra i progetti culturali selezionati tramite l’avviso pubblico, indetto dal Comune di Parma, “Parma Estate 2023” e punta ad intercettare e interessare sia il pubblico di quartiere sia le nuove generazioni, incentivando e diffondendo una cultura cinematografica musicale. Cinemino è un progetto nato grazie al sostegno di Fondazione Cariparma, Think Big e Lude.