“Strade di Cinema, Piazze di Musica”, giovedì 27 luglio, nel Quartiere Pablo

Dopo il successo del primo appuntamento, prosegue la rassegna di cinema itinerante "Strade di Cinema, Piazze di Musica". Appuntamento giovedì 27 luglio, alle 21, con la proiezione, in via Olivieri, nel Quartiere Pablo, del film “Rocketman” di Dexter Fletcher che racconta la storia vera di Elton John, interpretato da Taron Egerton. La serata sarà presentata dal cantautore parmigiano Antonio Benassi.

La rassegna intende valorizzare i quartieri con serate di cinema all'aperto in luoghi inusuali, attraverso film che si muovono tra colonne sonore immortali, vite di musicisti e band che hanno fatto la storia del rock, preceduti da una presentazione storico-musicale. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 3 agosto al Parco Testoni di Via Mordacci, nel Quartiere Crocetta, con il film “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer che sarà introdotto dal critico musicale Francesco Monaco.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Ufficio Cinema, con l’associazione Cinemino, è compresa tra i progetti culturali selezionati tramite l’avviso pubblico, indetto dal Comune di Parma, “Parma Estate 2023” e punta ad intercettare e interessare sia il pubblico di quartiere sia le nuove generazioni, incentivando e diffondendo una cultura cinematografica musicale.

Cinemino è un progetto nato grazie al sostegno di Fondazione Cariparma, Think Big e Lude.

L'entrata è gratuita e libera, senza necessità di prenotazione. È possibile portare la propria sedia da casa.

Prossimi appuntamenti in programma

Giovedì 27 luglio: Via Olivieri, Q.re Pablo

ROCKETMAN - Dexter Fletcher (UK/USA/CAN 2019, 121’)

Presentazione di Antonio Benassi

Giovedì 3 agosto: Parco Testoni, Via Mordacci

BOHEMIAN RHAPSODY - Bryan Singer (USA/GB 2018, 134’)

Presentazione di Francesco Monaco

Giovedì 10 agosto: P.le Lubiana

DREAMGIRLS - Bill Condon (USA 2006, 131’)

Giovedì 17 agosto: P.le Chaplin

SING STREET - John Carney (IRLANDA 2016, 106’)

Giovedì 24 agosto: Giardino di Luana c/o ANMIC Parma, Via Stirone 4

BE COOL - F. Gary Gray (USA 2005, 114’)