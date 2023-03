Summer Tour, Sfera Ebbasta a Parma il 10 luglio

Il calendario del SUMMER TOUR, il tour nei principali festival dell’estate italiana di Sfera Ebbasta - prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus - va ad aggiornarsi e si chiude con due nuove date: il trapking, l’artista più ascoltato dell’ultimo decennio su Spotify, sarà il 10 luglio a Parma al Parco Ducale Città della Musica e l’11 agosto a Baia Domizia (CE) all’Arena dei Pini Summer Festival 2023.

Con i due nuovi appuntamenti va a concludersi il calendario del SUMMER TOUR, che partirà dall’immensa Arena di Verona il 27 e 28 aprile, per poi toccare il 1 luglio Bergamo @ Bergamo Summer Music, il 2 luglio Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio Legnano @ Rugby Sound Festival, il 7 luglio Imola @ Imola Summer Sound, l’8 luglio Alba (CN) @ Collisioni Festival Piazza Medford, il 10 luglio Parma @ Parco Ducale Città della Musica, il 20 luglio Matera @ Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) @ NoSound Fest, il 26 luglio Roma @ Rock In Roma, il 5 agosto e il 6 agosto Catania @ Wave Summer Music, il 9 agosto Gallipoli (LE) @ Parco Gondar, l’11 agosto Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini Summer Festival 2023, e ultima tappa il 14 agosto Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

Nei prossimi appuntamenti estivi l’indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio, a partire da quelli delle origini fino ad arrivare alle hit più iconiche. Non mancheranno i brani di ROCKSTAR, l’album che ha raggiunto l’impressionante traguardo di sette dischi di platino, FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato a maggio dello scorso anno sempre per Island.

I biglietti per le nuove date del SUMMER TOUR saranno disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster da domani alle 14.00 al seguente link: https://sferaebbasta.tix.to/ summertour