Summertime al Parco Ducale: da De Gregori a Venditti, quanti big

Un luglio con tanta musica, famosi artisti e importanti protagonisti della cultura italiana al Parco Ducale di Parma. Antonello Venditti (19 luglio), Emma (20 luglio), Francesco De Gregori (24 luglio). Questi sono i primi tre spettacoli che caratterizzeranno l’estate di Parma della rassegna “Summertime – Parco Ducale 2024” realizzata da CAOS Organizzazione Spettacoli, con il contributo organizzativo di Arci Parma, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma.

Antonello Venditti, con le celebrazioni del 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” e il grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, salirà sul palco del Parco Ducale venerdì 19 luglio per un concerto straordinario. “Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale.

Il giorno dopo, sabato 20 luglio è la volta di Emma: dopo la partecipazione al 74° Festival di Sanremo con APNEA, brano – certificato platino - che ha riscosso grande successo in radio e sulle piattaforme digitali, Emma tornerà live per un grande show! APNEA è stato scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore. È un brano che fa ballare e che con ironia e personalità lascia il pubblico “senza respiro”. Con questa canzone Emma si mostra in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e artistico. Emma è tornata a Sanremo dopo l’uscita di “Souvenir” (uscito ad ottobre 2023 e certificato oro) e l’esperienza di “Souvenir in da club” che, tra novembre e dicembre scorso, l’ha vista protagonista, con più date per città, sui palchi dei club della nostra 2 penisola, per presentare live al suo pubblico in modo intimo e rock and roll i brani del nuovo disco.

Mercoledì 24 luglio Francesco De Gregori, a distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, tornerà in concerto con la sua band, portando la sua musica a Parma. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Inizio spettacoli: ore 21:30 Biglietti in vendita tramite il circuito Ticketone e presso ARCI Parma (Via Testi, n. 4 – PR). Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214