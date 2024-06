Swap Party al Centro giovani Federale

Anche quest’anno al Centro Giovani Federale – servizio per i giovani del Comune di Parma gestito dal Gruppo Cooperativo COLSER-Auroradomus - e in collaborazione con realtà associative e di partecipazione sociale del terzo settore si terrà lo Swap Party, con lo scopo di ridare vita e una seconda possibilità ad oggetti o capi usati ed offrire un'alternativa sostenibile allo shopping tradizionale, incoraggiando il riutilizzo e la riduzione degli sprechi.

L'economia circolare del riutilizzo rappresenta una scelta etica in ambito ambientale in quanto scelta etica rispetto all'inquinamento prodotto dalle modalità di consumo, in particolare legate al mondo del fast fashion e degli acquisti online. L’evento si terrà Sabato 8 Giugno 2024, con apertura cancelli a partire dalle ore 15.30 e chiusura cancelli alle 20.30.

Come funziona uno swap party? Ogni partecipante potrà portare con sé vestiti (puliti e in ottime condizioni) che potrà appendere sugli espositori, scambiandoli con altri abiti presenti. Dalle 16.30 alle 19.30 sono previste attività divulgative e culturali: nello specifico dalle 16.30 verrà offerta un'attività di yoga a cura dell'Associazione Pizza Mistica, e a seguire interventi divulgativi e attività culturali a cura delle associazioni e realtà partner CIAC, L’Ottavo Colore, I Monnezzari di Parma, Emporio Solidale.

In contemporanea si terranno attività ludiche e di divulgazione con giochi di società, format della Giova's Game Night, con il Giova della Locanda Shakespiriana per Moschettieri, negli spazi del bar, gestito dall’U.P. Virtus, che rimarrà a disposizione durante tutta la durata dell'evento. I vestiti che resteranno sulle relle alla fine dello swap verranno donati all'Emporio Solidale di Parma, per le loro attività con famiglie in stato di necessità.