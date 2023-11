Swing night al Jam di via Meazza

JAM ti propone una serata dedicata alle musiche che spaziano dagli anni '30 ai '50. Porte aperte per tutti i ballerini e gli appassionati di Swing, Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa e Shag. Una serata adatta anche a chi è curioso di scoprire questo mondo. Snacks, cocktails, vino e birrette non mancheranno.

JAM è uno dei pochissimi locali in zona dotato di parquet flottante perfetto per i ballerini.



Gradito ma non obbligatorio abbigliamento a tema.



Birre artigianali del territorio alla spina: Farnese e Zuker

Selezione di vini biologici. Cocktails.

Ampio parcheggio libero.



Zona Ex Salamini



5 euro con tessera ARCI



Per info e prenotazioni: Messenger

mail: jamparma.comunicazione@gmail.com



Prossimo data: Venerdì 22 Dicembre





Lucio Vallisneri dj e selector reggiano, da sempre interessato a quanto di bello la musica può proporre. Un passato da rocker, autore e musicista con due dischi alle spalle realizzati con la band “Nocardia” a metà anni ‘90 e due partecipazioni al Festival di Castrocaro Terme oltre a presenze in diversi festivals nazionali ad indirizzo rock tra i quali Rock Targato Italia ed Arezzo Wave. E’ stato apprezzato speaker radiofonico nelle emittenti rock reggiane, prima con Radio Montecroci 3 e successivamente dalle ceneri di Mondoradio in K-Rock Radio Station, di conseguenza l’approdo naturale ai locali ad indirizzo Rock dell’Emilia in particolare al Corallo di Scandiano e Rockville Castellarano, Kamaleon Parma. Oltre ad essere un buon conoscitore di musica rock nel tempo ha sviluppato la sua ricerca musicale nei suoni della lounge moderna e l’elettronica diventando uno dei nomi più noti nel mondo della cocktail party, considerato nell’ambiente una sorta di Nick the Nightfly” emiliano anche grazie alle sue tante compilation della serie “Milano Marittima” prodotte e distribuite su tutto il territorio nazionale dalla Saifam Records, ha curato inoltre compilation per noti clubs nazionali tra i quali Sali & Tabacchi di Reggio Emilia. Ha portato i suoi dj set in diversi blasonati clubs nazionali tra i quali Sali & Tabacchi e Via delle Spezie Reggio Emilia, Matis Bologna, Sottovento Porto Cervo, Fellini Milano, Peter Pan Riccione, Le Scuderie Spilamberto, La Capannina Forte dei Marmi, Joia Rubiera, Primo Life Club Bardolino, Caprice Peschiera del Garda, Salino, Bicio Papao e Paparazzi Milano Marittima, Amarissimo Lido di Savio, Oro Bianco Cesenatico, Esseti Sassuolo, Posto delle Fragole Correggio e Albinea, Caffè Concerto e Spaccio delle Carceri Modena. Con il suo progetto Luxury Tobacco Lounge collabora con molti musicisti e spesso i sui dj set sono accompagnati da strumentisti che intervengono live improvvisando, dal sassofono alla tromba, dal pianoforte alla chitarra, alla batteria, trasformando di fatto i suoi set in veri e propri concerti. Nel 2017 ha pubblicato per la casa editrice Libreria Incontri la “Guida disordinata di New York City”, libro pieno di aneddoti e curiosità, anche musicali, che hanno a che fare con la città che non dorme mai. Nel 2019, la sua grande e manicale passione per la musica lo porta a riscoprire i suoni che vanno dagli anni 30 agli anni 50 che inevitabilmente, anche grazie ad incontri casuali con alcuni ballerini gli fanno incontrare il mondo della Social Dance, dal Lindy Hop al Boogie Woogie, dal Balboa, allo Shag al Rock’n’roll. Negli ultimi anni ha collaborato proponendo le sue selezioni musicali in serate organizzate da scuole di ballo del settore di Bologna, Modena, Carpi, Reggio Emilia, Mantova e Verona. Nel 2023, insieme ad altri dj’s ha fatto parte della line up artistica della kermesse Shake me Baby a Formigine (MO) insieme alla band Jumpin’ Up e del Rockin’ Summer Fest che ha avuto ospiti le bands Gone Hepsville, Jumpin’ Up e The Lucky Luciano oltre Teachers di livello Internazionale: Dimitri Masotti e Alexsia Ghezzo, Sondre Olsen-Bye e Tanya Georgiievska, Markus Kakuska e Jessica Kaiser.