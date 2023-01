Prende il via questa domenica 29 gennaio, presso gli spazi del Teatro Europa, il primo degli appuntamenti di “T_Racconto. Un mondo da raccontare fra pagine e teatro”, un progetto a carattere intergenerazionale, ideato da Europa Teatri, per la promozione della lettura, della socialità e della riattivazione delle reti territoriali di zona, rivolto ai bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza. Domenica si terrà la prima delle letture animate rivolte ai bambini e alle loro famiglie e a chiunque sia interessatato alla lettura ad alta voce. L'evento sarà alle ore 16:00 al Teatro Europa, in via Oradour 14, e a ingresso gratuito su prenotazione così come tutti i successivi incontri. Il progetto, realizzato grazie al prezioso contributo di Fondazione Cariparma, vede coinvolti anche altre realtà della città legate al mondo de libro e della lettura e a carattere sociale, quali l'associazione Bibliomondo, la libreria Libri e Formiche, Scintille Bookclub e Arci Parma, basandosi fortemente sul valore delle reti per sviluppare nuove idee e far incontrare mondi e persone. T_Racconto si prone infatti l'obiettivo di promuovere l’avvicinamento e la pratica della lettura, con particolare riferimento alla lettura ad alta voce (strumento di crescita cognitiva ed esperienziale nei più piccoli e di mantenimento delle facoltà mnemoniche nella popolazione anziana) e di favorire la creazione di uno spazio di condivisione, di esperienze legate al mondo dei libri, all’interno del parco di via Oradour e degli spazi teatrali del Teatro Europa. La T di T_Racconto rimanda infatti alla T di teatro, perché il teatro è da sempre lo spazio in cui la parola si incarna in un corpo, in un'azione, dove attraverso il rito della scena le persone possono riconoscersi e sentire di far parte di una stessa comunità. È un luogo in cui l'immaginario del testo scritto si concretizza in scena e dove la mescolanza fra realtà e fantasia trova casa. Il teatro è anche spazio aperto, pronto ad accogliere nuovi stimoli, capace di farsi “piazza” dove tutti i cittadini possono portare il loro patrimonio di esperienze, riscoprendo (o scoprendo) il senso di appartenere a una comunità. Grazie ai due mondi strettamente connessi del teatro e del libro, il progetto vuole quindi avvicinare alla lettura i più piccoli, creare un'attività intergenerazionale condivisa da bambini e adulti (che verrebbero coinvolti in qualità di lettori), e realizzare occasioni di condivisione culturale capaci di interessare piccoli e grandi, sfociando in un gruppo di lettura autogestito che prosegua poi in modo autonomo con le competenze apprese. Le attività di T_Racconto, che vedranno coinvolti docenti e attori, saranno così articoltate: un workshop di tre appuntamenti dedicato agli adulti e aperto a tutta la cittadinanza per imparare come si legge ai bambini, realizzato in collaborazione con l'associazione Bibliomondo; un ciclo di cinque incontri di letture animate, a cadenza mensile, dedicato ai bambini e alle loro famiglie, in collaborazione con la libreria Libri e Formiche: un laboratorio di burattini e materiali da gioco per le letture animate, realizzati con alcuni materiali di recupero, dedicato alle famiglie. E inoltre un workshop, curato da Scintille Bookclub, in cui si daranno le basi per la creazione di un gruppo di lettura autogestito.