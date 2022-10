E’ la festa di Halloween. E per una volta la potrai vivere nello stadio del cuore. L’Ennio Tardini apre le sue porte “più oscure”, alle bambine/i accompagnati dalle loro famiglie, per un evento unico e mai realizzato prima, organizzato in collaborazione con il nostro sponsor mYes (My English School).

Lo stadio Ennio Tardini si vestirà a festa e si trasformerà per un pomeriggio in una grande Escape Room, un grande gioco per grandi e piccoli. Affiancato da tantissime attività ludico-ricreative, avvolte dal mistero di Halloween.

Vuoi partecipare al Tardini Halloween Party? Iscriviti subito cliccando qui: TARDINI HALLOWEEN PARTY