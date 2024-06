Tattoo Nerd Fest: Parma crocevia di culture

Body art, espressione creativa, ma anche gaming ed e-gaming, comics, collezionismo e un ampio cartellone di talk ed even i musicali: è la ricetta del Parma Tattoo Nerd Fest, che ritorna anche quest’anno alle Fiere di Parma, sabato 15 e domenica 16 giugno. Giunto alla sua settima edizione, il PTNF è ormai un evento consolidato e unico nel suo genere, nonché primo in Italia a unire il mondo body art con la cultura nerd. Con 200 espositori accreditati, numerose aree esperienziali e un ampio parterre di ospiti eccezionali, PTNF garantisce ai 15mila visitatori di ogni età attesi in fiera un ambiente davvero speciale e stimolante, nel quale vivere liberamente il proprio lato creativo e condividere per un weekend tanti momenti di gioco ed entertainment, dalle 10 del mattino fino a notte.

L’ANIMA “TATTOO”: IL TRIONFO DELL’ARTE UNDERGROUND – PTNF raccoglie tatuatori professionisti da ogni parte d’Italia, pronti a sfoggiare in fiera tutta la loro esplosiva creatività. Una batteria di contest tematici mette, infatti, in palio diversi premi opera di El Rana, artista aretino di fama

internazionale, capace di spaziare con disinvoltura tra sculture in legno, gioielleria, artigianato e, non da ultimo, body art. Tra le novità dell’edizione 2024, rientra la speciale area Ambassadors & Guests: qui i visitatori possono incontrare e vedere all’opera alcune eccezionali personalità del mondo tattoo, tra cui Michela Bottin, Clod the Ripper, Francesca Zigrino, Lorenprod e Vale Lovette.

L’ANIMA “NERD”: UN PARADISO PER COLLEZIONISTI, GAMERS E COSPLAYERS – La sezione “Nerd” gara tisce un’ampissima offerta di carte collezionabili, fumetti, gadget, giochi e videogiochi, corredata da pezzi rari o unici, autentiche chicche per chi punta ad arricchire collezioni o scoprire nuovi mondi. Non solo collezionismo: grande novità del 2024 è Heavy Fantasy, contenitore di attività ed esperienze composite, che spaziano tra giochi da tavola e di società (con oltre 60 tavoli dedicati), lezioni di scherma medievale, e-sports, una nostalgica area dedicata al retrogaming con gli iconici cabinati “da bar” e sezioni tematiche ispirate a classici dell’animazione e del cinema fantasy.

Il parterre di ospiti annovera tanti protagonisti da questi mondi, come lo stand-up comedian Valerio Airò (Comedy Central, Zelig, Il Milanese Imbruttito), l’opinion leader Spartaco Albertarelli, lo streamer Matt Aster, oltre a tre grandi icone cosplay: Antonio Gava, Aoy Queen e Daisy.

GLI EVENTI MUSICALI – La musica è territorio comune per i mondi body art e nerd. Durante le due giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno, sul palco di Parma Fiere si alterneranno alcuni degli artisti più rilevanti della scena metal italiana e non solo, garantendo uno spettacolo memorabile per tutti i visitatori amanti del genere.

Tra gli artisti in scaletta, i Wind Rose, con il loro heavy metal ispirato alle atmosfere fantasy de “Il Signore degli anelli”, che portano in giro per il mondo da anni. Dopo aver conquistato i palchi dei festival più importanti a livello internazionale e generato milioni di visualizzazioni con i loro incredibili video musicali, saranno a Parma per un'unica memorabile data italiana del loro tour mondiale. Altra band attesa al PTNF di ritorno dal tour negli U.S.A. per un’esclusiva italiana sono gli Elvenking, alfieri di un folk metal in cui i testi prendono le mosse dal mondo del Fantasy. E, ancora, Michele Luppi (cantante dei Whitesnake e dei Vision Divine) con il suo progetto solista, i Draconicon, gli Spork, la star del web Domenico Bini (in videoconcerto) e, per far unire tutti attorno al tema nostalgia, Mai Dire Goku, il format che riporta in auge le sigle dei cartoni animati degli anni Novanta e Duemila con uno spettacolo indimenticabile. A chiudere, il Dj set del Tempo Rock.

IMPEGNO SOCIALE - Gamers sì, ma con attenzione all’inclusività, al lessico adottato e alle diverse sensibilità di ognuno. Con quest’obiettivo PTNF 2024 rinnova la partnership con Spazio Sicuro; la fiera sposa così un progetto che mira a sensibilizzare i gamers sull'importanza di comportamenti sempre inclusivi, al fine di garantire un ambiente di gioco e intrattenimento sereno e davvero accogliente per tutti.