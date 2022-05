Gli antichi teatri dell’Emilia aprono in via straordinaria al pubblico dal 2 al 5 giugno 2022 per un nuovo appuntamento con Teatri Aperti, visite speciali nei teatri storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, organizzate da Visit Emilia. Un’occasione particolare per vivere ciò che si cela dietro il sipario e al di là delle quinte dei grandi teatri emiliani, scenografia di maestri dell’arte e della musica come Giuseppe Verdi, ma anche luogo di bellezze artistiche ed architettoniche, e di intriganti vicende. Il Complesso monumentale della Pilotta prenderà parte a questa iniziativa per far scoprire ai visitatori il Teatro Farnese.

Situato all’interno del Complesso della Pilotta, costruito interamente in legno nel 1618, fu quasi del tutto distrutto dalle bombe del 1944 e ricostruito in epoca moderna, oggi il teatro ci restituisce una delle più straordinarie architetture teatrali del Seicento. Il 3 giugno 2022 alle ore 16:30 e 17:00, per due gruppi composti da massimo 30 visitatori, si svolgeranno due visite guidate gratuite nel Teatro Farnese, al cui termine i visitatori potranno proseguire il percorso di visita integrale agli spazi del Complesso ed alla mostra “I Farnese. Architettura, Arte, Potere”

Info e prenotazione

Partecipazione a pagamento, tariffa combinata € 12,00 Per prenotare la vita delle 16:30 clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/337922012837



Per la visita delle 17:00

https://www.eventbrite.it/e/338001370197

E-mail: cm-pil.info@beniculturali.it

Social: FB pilottaparma

IG pilottaparma

TW PilottaParma #visitemilia, #teatriaperti



Per maggiori informazioni visita la pagina https://complessopilotta.it/2022/06/03/teatri- aperti-visita-guidata-al-teatro-farnese/