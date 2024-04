Teatro, al Regio di Parma visite guidate per festeggiare la Primavera

Per festeggiare la primavera il Teatro Regio di Parma organizza un programma speciale di visite guidate: domenica 7, 14, 28 aprile, la rassegna Primavera all'opera offre ai visitatori l'esperienza di scoprire i luoghi del Teatro, tra storia e curiosità, sulle note dei compositori che si ispirarono a questa stagione per alcuni dei loro brani più celebri, trasmessi in filodiffusione, tra Vivaldi, Schumann, Debussy, Grieg, Copland e molti altri. Per ciascuna giornata sono previsti due turni di visite, alle 11.15 e alle 11.30. I visitatori saranno guidati alla scoperta dei luoghi principali e più affascinanti del Teatro: dal foyer alla sala principale e al Palco Reale, il percorso esplorerà anche la Sala del Ridotto, i palchi, i retropalchi e molti altri spazi ricchi di storia e curiosità. Le visite, della durata di 50 minuti, si concluderanno con un cocktail al Gran Caffè del Teatro. Il costo della visita comprensivo del cocktail è di 22 euro; sono previste riduzioni per under18 (12 euro) e per le famiglie. Info e prenotazioni: visitareilregio@teatroregioparma.it

tel. 0521203995