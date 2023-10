Teatro Due: il 21 ottobre in prima nazionale The Best European Show

Debutta in prima nazionale il 21 ottobre alle ore 20.30 (replica il 22 alle ore 16.00) al Teatro Due di Parma THE BEST EUROPEAN SHOW, che la Fondazione Teatro Due ha prodotto insieme ad altri quattro teatri europei aderenti alla rete E.T.C.-European Theatre Convention (Polonia, Kossovo,

Malta, Slovenia).

Scritto da Marko Bratuš e dal regista serbo Haris Pašovi?, che lo dirige, lo spettacolo parte dall’assunto surreale e satirico che il teatro abbia una “vera” ricaduta politica… Cosa succederebbe in Europa se una competizione teatrale avesse la stessa importanza della Champions League? La stessa risonanza del Premio Oscar? La stessa rilevanza politica del World Economic Forum?

The Best European Show è una tragicommedia sull’Europa contemporanea e il suo teatro, giocata intorno a una giuria chiamata a determinare i vincitori di un festival teatrale in stile Eurovision Song Contest. La giuria, composta da funzionari governativi e artisti, che sono anche vere e proprie

figure archetipiche, analizzerà i 10 spettacoli finalisti della competizione alla quale hanno partecipato 52 Paesi. Ognuno dei 10 finalisti sarà presentato sotto forma di trailer - creati con l’intelligenza artificiale -, offrendo ottimi spunti per ragionare su una serie di questioni collegate ai

temi urgenti nella UE (immigrazione, guerra, razzismo, diritti, surriscaldamento globale, Brexit…), al dibattito culturale contemporaneo, e al teatro in generale.

A Bruxelles durante l'ultima serata della manifestazione il processo di valutazione si trasformerà in un viaggio lungo tutta la notte, il compito di determinare quale sia il migliore spettacolo europeo si rivelerà più difficile del previsto rivelando un intreccio di politica, ambizioni personali, relazioni

amorose e audaci visioni artistiche. La posta in gioco è alta, la pressione cresce. E quasi tutto ciò che può andare storto, va storto...

Con un cast internazionale composto da attrici e attori provenienti da ciascuno dei paesi coproduttori, Paola De Crescenzo, Ana Facchini, Davide Gagliardini, Ibrahim Koma, May-Linda Kosumovic, Weronika Kozakowska, Philip Leone Ganado, Felix Römer, Gianni Selvaggi, Armend

Smajli, B?azej Stencel, The Best European Show è un vero esempio di co-creazione artistica. Presentato in anteprima il 13 Ottobre 2023 a Opole, in Polonia, dove è stato salutato da una standing ovation di 10 minuti, dopo il debutto italiano al Teatro Due di Parma, The Best European

Show sarà in tournée nei teatri produttori a Nova Gorica, Malta e in Kosovo. Lo spettacolo è in lingua inglese con sopratitoli.

---

Lo spettacolo The Best European Show da il via al programma di Teatro Festival Parma 2023 che prevede altri ospiti internazionali. Il 20, 21 e 22 ottobre il coreografo e artista visivo Josef Nadj in Mnémosyne combinerà in scena fotografia e performance invitando il visitatore in una camera oscura dove sarà spettatore di un breve momento di rara densità, in omaggio all’Atlante incompiuto dello storico dell’arte tedesco Aby Warburg. Ideato a partire dalla celebre opera barocca di Henry Purcell e attingendo ad ambiti diversi quali la letteratura – dall’Eneide di Virgilio ai Sonetti di Shakespeare – il cinema, il documentario e la pittura, Le Crocodile Trompeur / Didon et Énée di Samuel Achache e Jeanne Candel intreccia magistralmente mito e tragedia, musica e azione teatrale, in una «farsa contemporanea» che resiste alle classificazioni di genere, andando molto oltre la sperimentazione teatrale, 4 e 5 novembre.

Opera paradigmatica dell’espressionismo musicale, Erwartung di Schönberg sarà presentata in prima nazionale nella versione del regista basco Calixto Bieito. Nella voce potente del soprano lituano Ausrine Stundyte si ritrova uno Schönberg già rivolto al dodecafonismo, atonale e

dissonante, ma dotato di una forza straordinaria.

Per informazioni e biglietteria: tel. 0521/230242, biglietteria@teatrodue.org www.teatrodue.org

THE BEST EUROPEAN SHOW

di Marko Bratuš e Haris Pašovi?

con Paola De Crescenzo, Ana Facchini, Davide Gagliardini, Ibrahim Koma, May-Linda Kosumovic,

Weronika Kozakowska, Philip Leone Ganado, Felix Römer, Gianni Selvaggi, Armend Smajli,

B?azej Stencel

dramaturg Sean Buhagiar

scene e costumi Krystian Szymczak

luci Branislav Milinkovi?

musiche Trimor Dhomi

produzione esecutiva Aleksandra Kotapska

regia Haris Pašovi?

produzione Fondazione Teatro Due, Teatru Malta (MT), JK Teatro Opole (PL), Slovensko narodno

gledališ?e Nova Gorica (SI) e Teatri Kombëtar i Kosovës (KS)

realizzato con il supporto di E.T.C. Development Grant - E.T.C. è sostenuto da EU.

Teatro Due Parma

21 ottobre ore 20.30

22 ottobre ore 16.00