Teatro Magnani di Fidenza: il 19 aprile 'Romeo e Giulietta”' di Babilonia Teatri

Chiusura della stagione 2021/2022 in gran stile con una celebre e inossidabile coppia della scena teatrale nazionale: Paola Gassman e Ugo Pagliai su uno dei maggiori classici della letteratura di tutti i tempi, “Romeo e Giulietta” riscritto da Babilonia Teatri.

Al Teatro Magnani di Fidenza, martedì 19 aprile, Paola Gassman e Ugo Pagliai vestono i panni di “Romeo e Giulietta”, nello spettacolo che la compagnia Babilonia Teatri ha tratto dal capolavoro di Shakespeare.

Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia legata da 50 anni, sono i protagonisti di questo inedito “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore” tratto da William Shakespeare che la compagnia Babilonia Teatri, vincitrice del Leone d’argento alla Biennale Teatro 2016 per l’innovazione teatrale. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia, ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman, affiancati da Enrico Castellani e Francesco Scimemi.

La nuova versione di “Romeo e Giulietta” si concentra interamente sui protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate. E lo spettacolo ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati. «Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani» affermano i Babilonia. «Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia legata da più di cinquant'anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l'intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona spingendoci ad empatizzare con gli attori sulla scena». L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio Amore e Morte su cui si basa il capolavoro di Shakespeare rimane presente.

In occasione della chiusura della stagione, l’Assessore alla Cultura del Comune di Fidenza, la Professoressa Maria Pia Bariggi dichiara: "Ci siamo ritrovati, e abbiamo provato a volare. In parte ci siamo riusciti, sfidando le restrizioni determinate dalla pandemia e i timori indotti da quest'ultima e da altri eventi che ci spaventano e devono spaventare. Il teatro, in particolare il Teatro Magnani, ha aiutato ad affrontare gli attuali tempi inquieti. Un ringraziamento a quanti hanno collaborato per questo risultato: tutti gli operatori di ATER e gli spettatori che hanno seguito con ‘amorosa’ attenzione le varie proposte.”

Nota: Lo spettacolo è audio descritto per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì nell’ambito del progetto “Teatro no Limits”, la prenotazione per l’audio descrizione è obbligatoria.

Crediti

Romeo e Giulietta Una canzone d’amore di Babilonia Teatri da William Shakespeare

disegno luci Babilonia Teatri / Luca Scotton con Paola Gassman, Ugo Pagliai, Enrico Castellani, Francesco Scimemi

