Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: al Teatro al Parco Luciano Garofano e Giorgia Ferrero

L’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano e l’attrice Giorgia Ferrero portano a teatro il problema della violenza contro le donne e ci rivelano aspetti nascosti dell’emergenza femminicidi, raccontando storie di conflitto tra ragione e passione. Giovedì 24 novembre alle ore 21 al Teatro al Parco di Parma, Garofano e Ferrero saranno protagonisti di «LDM – Labirinti del male», uno spettacolo che la stagione del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti presenta in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il giorno dopo, 25 novembre. E’ una veste del tutto inedita per il generale Garofano, che per la prima volta calca le scene in uno spettacolo che lo vede protagonista. Partendo dall’analisi della realtà, Garofano parlerà di stalking, dinamiche familiari, social network, rivelando aspetti nascosti e spesso sottovalutati del problema violenza, ma anche delle speranze emergenti dalla nuova legge sul femminicidio. Con lui, in scena l’attrice Giorgia Ferrero, che interpreta un duplice ruolo, per raccontare una storia di conflitto tra ragione e passione, al limite tra pubblico e privato, lecito o illecito, malvagità e normalità.

E’ un’opera di teatro didattico contro la violenza sulle donne in cui la regia di Alessandro Molinari fonde video, azione scenica e intervento didattico. Una drammaturgia poetica, per parlare di incomunicabilità, ossessione e disperazione, scritto da Elisa Barbieri e dallo stesso Garofano con un soundtrack musicale che si avvale della collaborazione artistica di Laura Trent, song writer italo americana alle prese con la questione femminile. Un originale intreccio di linguaggi per dire basta allo scempio subito dalle donne e per diffondere una nuova cultura della prevenzione. Informazioni e biglietteria: 0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.