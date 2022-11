Teatro al Parco, Mattatoio Sospeso e l’amore secondo Chagall

Domenica 6 novembre alle 16.30, poi in replica per le scuole dal 7 al 9 novembre alle 10, va in scena al Teatro al Parco di Parma «Souvenir. Il volo di Bella e Chagall», uno spettacolo rivolto ad adulti e bambini dai sei anni di Mattatoio Sospeso, compagnia fondata da Marco Mannucci nel 2006 che ha partecipato a Festival in tutto il mondo, dall’India alla Russia, dalla Spagna al Messico. Arrampicata, acrobazia, teatro di strada, circo e la poetica del non ordinario sono alcuni dei suoi principali ingredienti. «Souvenir» è uno spettacolo visuale, aereo e poetico, ispirato alla serie dei dipinti con gli amanti in volo di Marc Chagall. Una storia d’amore, un viaggio onirico senza parole, per sfiorare in volo la poesia dell’amore e del sogno. Il racconto dell’ultima notte di Marc Chagall, dove in sogno incontra il suo amore perduto: la sua Bella, la sua musa. È lei la donna in volo, l’amante in blu, la protagonista di tanti capolavori dipinti che per tanti anni ha influenzato le sue creazioni. E sono proprio loro due gli innamorati sospesi, placidi nello spazio, dove lui, a piedi penduli come un bambino felice, tiene per mano lei fluttuante nell’aria, come fosse un palloncino ad elio. Il vecchio Chagall, il pittore dell’amore come forme che volano, ci accompagna in un divertito sogno, un viaggio nei suoi ricordi, in una memoria impastata di sogno e vita reale e in quella specie d’amore raro, trasognato e da favola che porta via dalla vita di ogni giorno. Forse lassù in volo c’è ancora speranza, perché la perdita forse non è la fine, ma un nuovo inizio.

Autori e interpreti della creazione sono Marco Mannucci e Marina Romondia, regia Manuela Capece e Davide Doro, produzione Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti con il sostegno di La Grainerie, Espace Marcel Pagnol, Gare à Coulisses, Theatre de l’Oulle, SeaChange, Terre di circo Mirabilia, La Corte Ospitale, Di Strada in Strada, Officine Papage, Eventi Verticali. I biglietti, che costano da 6 a 8 euro, si acquistano sul circuito Vivaticket e alla biglietteria del Teatro al Parco, aperta da lunedì a venerdì (giovedì chiuso) dalle 10.30 alle 15 e un’ora prima dello spettacolo. Informazioni tel. 0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.