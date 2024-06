Teatro per ragazzi, note rock e scienza: la nuova settimana a “Musica in Castello”

Entra nel vivo la rassegna estiva “Musica in Castello”, giunta quest’anno alla sua ventunesima edizione, come sempre sotto la Direzione Artistica del suo ideatore e fondatore, Enrico Grignaffini, e grazie al contributo di tutte le municipalità che ospitano gli eventi e di Conad ed Euro Pool, sponsor principali all’interno di un ampio gruppo di sostenitori. Dopo le atmosfere blues del debutto a Castelvetro Piacentino, con il concerto della Treves Blues Band, gli appuntamenti del mese di giugno si spostano in provincia di Parma. Il Castello della Musica a Noceto, luogo affascinante in cui per tradizione si coniugano storia, arte e cultura, ospiterà martedì 25 giugno, alle ore 21.30, lo spettacolo tout public “Siamo uomini o caporali” con Umberto Banti, Andrea Ruberti, Dadde Visconti e la regia di Mario Gumina. Tra gags classiche, divertenti e sorprendenti, e improvvisi slanci poetici, lo spettacolo affronta con un registro clownesco, ironico e leggero (ma non per questo superficiale), il delicato e purtroppo attualissimo tema della guerra. È tratto, invece, da un testo di Valeria Cavalli, lo spettacolo “Io me ne frego!” che andrà in scena venerdì 28 giugno, alle 21.30 a San Secondo Parmense, nello spazio agorà del Museo Orsi Coppini. Produzione di Manifatture Teatrali Milanesi, interpretata da due giovanissimi attori, Salvatore Aronica e Francesco Errico, “Io me ne frego!” indaga il disagio giovanile, portando in scena la tematica del bullismo. Narra, infatti, l’amicizia di due ragazzi che si conoscono fin dall’infanzia; un rapporto profondo, il loro, che, però, col passare del tempo si trasforma in prevaricazione, diventando oppressione di uno nei confronti dell’altro. Entrambi gli spettacoli hanno il sostegno di ASP Distretto di Fidenza e dei Centri per le Famiglie e sono proposti nell’ambito del ciclo “Storie in Castello. Rassegna di Teatro per Ragazzi…e non solo”, un progetto che nasce dall’urgenza di “parlare” agli adolescenti. Gli spettacoli scelti affrontano, infatti, varie tematiche che riguardano i rapporti familiari, l’educazione sentimentale, la lotta contro le discriminazioni, l’affermazione di valori civili e sociali. Davvero speciale l’appuntamento che verrà presentato sabato 29 giugno, alle 21.30 in Piazza Centinaro a Bedonia: un grande spettacolo con proiezioni di immagini tratte dall’archivio dell’Ente Spaziale Europeo, raccontate da Tommaso Ghidini, scienziato e capo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Agenzia Spaziale Europea, e accompagnate dalla musica rock della band RAB4. Sarà “Rocking space”, un viaggio alla scoperta dello spazio cosmico, tra parole e note ispirate agli astri e alla luna, con brani dei Rolling Stones, dei Beatleas, dei Pink Floyd e composizioni originali della band.