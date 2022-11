Teatro: Reggio Parma Festival, al via dal 18 novembre 'Mostrario' di Yuval Avital

Prendono il via il 18 novembre, per concludersi l’11 dicembre, i tre weekend del 'Mostrario' di Yuval Avital, imponente opera multidisciplinare in tre parti, che trasforma completamente i principali teatri di Parma e Reggio Emilia – a Parma il Teatro Regio (18, 19 e 20 novembre) e il Teatro Due (2, 3 e 4 dicembre), a Reggio Emilia il Teatro Municipale Valli (10 e 11 dicembre) – in spazi onirici, espositivi e performativi, e porta a compimento 'Il Bestiario della Terra', il grande progetto realizzato dal Reggio Parma Festival.

Grazie al lavoro corale dei teatri, con il coinvolgimento di tutte le maestranze e di molte realtà creative dei territori, riunite in una sorta di grande bottega d’artista, popolata da maestri artigiani di eccelsa qualità, si ha l’occasione di vivere un vero e proprio ‘alveare di creatività’, con attori, danzatori, cantanti, musicisti e burattinai al lavoro insieme per dar vita a un atto poetico forte, coraggioso, rivoluzionario.

Il risultato è un’esplorazione fantastica, in continuo divenire, dei temi fondanti la relazione tra essere umano e animale, temi che hanno caratterizzato l’intero sviluppo progettuale e creativo de 'Il Bestiario della Terra'. Il Mostrario è infatti il capitolo finale della imponente meta-opera realizzata da Avital nel corso dei mesi che, in un crescendo di mostre e appuntamenti.