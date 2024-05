Martedì 28 maggio 2024 alle ore 18.30 a Teatro Europa, via Oradour 14, Parma avremo in scena lo spettaco Salvamondo, esito del laboratorio di Teatro Ragazzi 2023/2024, a cura di Chiara Rubes e Francesco Marchi con Viola Bianchi, Emilio Ferroni, Andrea Iotti, Erika Lamagna, Veronica Longi, Galia Maselli, Letizia Nazar Granata, Veronica Rainieri, Noah Trevisan. ...In partenza per diversi pianeti della galassia con l'obiettivo di salvare il mondo. Un mondo che cade a pezzi e non si sa il perchè. Con la consueta verve degli adolescenti il testo è stato scritto con i giovani allievi e le giovani allieve per viaggiare verso senso e soluzione Ingresso spettacoli. Offerta libera