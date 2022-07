Arena Teatro al Parco, Gabin Dabiré in concerto

Indirizzo non disponibile

Venerdì 1 luglio alle 21:30 ad Arena Teatro al Parco a Parma si esibirà il cantante e chitarrista del Burkina Faso Gabin Dabiré. Il concerto è realizzato nell’ambito della rassegna teatrale estiva del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con Ahymé Festival, festival interculturale dedicato alla musica internazionale ideato dall’artista, musicista e autore Bessou Gnaly Woh, Presidente dell’Associazione Colori d’Africa con il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti.

Tra i più stimati griot della sua area, portavoce di spicco della cultura africana, viaggiatore e sperimentatore instancabile di intrecci e relazioni tra le musiche del mondo, dall’Europa all’Africa all’India, Gabin Dabiré ha all’attivo diversi lavori con Dominic Miller, Pino Palladino, Omar Hakim, Manu Katché e Lokua Kanza tra gli altri. Si esibirà con il chitarrista e direttore didattico del CPM Music Institute Luca Nobis, il pianista, tastierista e produttore, nonché coordinatore musicale di Ahymé Festival, Giovanni Amighetti e il bassista di Aprés la Classe, Notte della Taranta, Raf Valerio “Combass” Bruno in uno spettacolo inedito legato alla sua collaborazione nel nuovo volume di “play@esagono”, in fase di mixaggio in questo periodo.

Ahymé è un festival di condivisione in cui la musica è strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce le diverse culture. Un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale e la convivenza civile.

«Arena Teatro al Parco 2022» è un’iniziativa realizzata dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con il Castello dei Burattini – Museo Giordani Ferrari di Parma, con il contributo del Comune di Parma, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Monteparma.

Biglietti: € 15,00. I biglietti del concerto si acquistano anche online su Vivaticket. Si consiglia la prenotazione al numero 0521 992044 o via email a biglietteriabriciole@ solaresdellearti.it con ritiro presso la biglietteria del Teatro al Parco a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.