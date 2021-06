Dialoghi con il tempo”

L’esito artistico del laboratorio di Drammaturgia, condotto da Mariano Dammacco e di teatro condotto da Chiara Rubes, si interroga sulla preziosità dell' “esistere” e su certi rimpianti quasi ironici, nati da consapevolezze giunte troppo tardi per essere assaporate. La drammaturgia collettiva curata da Dammacco è di Lucia Bizzi, Daniela Bragoli, Cristina Bricoli, Maria Emilia Cavatorta, Maria Cristina Cavazzini, Paolo Ceriati, Paola Mangiarotti, Laura Montagna, Alessandro Ravelli. Nasce da un laboratorio di drammaturgia tenuto dallo stesso Dammacco nella stagione 2019/2020 dove la libera creatività dei singoli ha trovato le regole e le direzioni per un componimento organico e sensato. I personaggi e le situazioni immaginate avevano bisogno di un contenitore e di un tempo drammaturgico con azioni verosimili per divenire un testo rappresentabile sulla scena, per diventare, insomma, Teatro. Il dialogo è con il tempo, preziosa e fuorviante coordinata con cui noi umani siamo implicati e da cui noi teatranti siamo molto necessitati. Tempo amico, tempo tiranno, tempo giusto. Quest'operetta morale naive e profonda allo stesso tempo, attraversa le tematiche esistenziali di 4 donne e un ragazzino, con i conflitti che ognuno porta dentro e fuori, nell'emozione prima e nell'azione poi. La forma del dialogo, forma teatrale per eccellenza è qui resa simbolica da un discorso con un interlocutore astratto, il tempo appunto. Diventa quindi assolutamente originale e in linea con l'epoca dolorosa che stiamo attraversando , in cui il tempo gioca un ruolo dominante: un dialogo con le assenze, ma pieno di vita . Sul tanto affannarsi di vita quale personaggio porterà la fiaccola della saggezza? Non resta che venire a vederlo per saperlo partendo da questo scorcio di visione: La gran parte di noi mortali si lamenta per l’avarizia della natura perché veniamo a vivere in questo mondo per un periodo di tempo troppo breve e questo tempo a noi concesso scorre così rapidamente che, se si fa eccezione per pochissimi, la vita ci abbandona mentre ancora ci stiamo preparando a vivere. Non abbiamo poco tempo ma ne perdiamo molto… La messa in scena è curata da Chiara Rubes, interpreti: Lucia Bizzi, Daniela Bragoli, Cristina Bricoli, Paola Mangiarotti, Silvia Terzi. Produzione Europa Teatri Prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme vigenti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...