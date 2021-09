«Equinozi», al Parco Ducale letture e aperitivi musicali di fine estate

Un piccolo rito di passaggio stagionale, fatto di letture d’attore, di musica jazz e convivialità. L’iniziativa si intitola «Equinozi – Letture e aperitivi musicali di fine estate» e a proporla è il Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, che dopo la rassegna estiva invita ancora il pubblico nell’Arena all’aperto del Teatro al Parco a sei momenti di incontro e di condivisione, prima che inizi la stagione teatrale.

L’equinozio, il momento che ricorre due volte all’anno in cui giorno e notte si equivalgono nella durata, e che si presta quindi con la sua forza simbolica a siglare ricorrenze e festività in molte culture, si traduce qui, dal 17 al 26 settembre, in due weekend che comprendono sei appuntamenti «tout public» a partire da 8 anni, tutti con inizio alle 18.30. Sono invenzioni e narrazioni, pensieri, immaginazioni e parole, interpretate da quattro attrici e attori - Paola Crecchi, Davide Doro, Piergiorgio Gallicani e Claudia Nizzoli - che si accompagneranno a sei aperitivi, alcolici e analcolici con stuzzichini, curati da daMat Chiosco Ducale e arricchiti ognuno da un concerto jazz di Round Trip Trio e di GV Trio.

La letteratura, il teatro, la musica, la conversazione e il dialogo con gli spettatori, gustando qualcosa insieme, sono gli strumenti per provare a inscenare sei momenti di una piccola festa di transizione tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, quando giorno e notte si strizzano l’occhio.

Piergiorgio Gallicani ci introdurrà in una storia appartenente all’antica tradizione della cultura islamica, in cui la grandezza e maestosità della natura si mostrano nelle cose minuscole, e ci condurrà poi in un racconto che Isaac Bashevis Singer ha saputo trarre, rielaborandola, da un’antica leggenda della tradizione ebraica legata al Gòlem, il mitico essere informe legato alla cultura cabalistica, cui si darebbe vita attraverso combinazioni di lettere e simboli. Davide Doro racconterà una storia che si perde nell’antica tradizione orale africana, di come piccoli gesti possano cambiare il mondo, in cui le voci degli animali ci invitano a riflettere sul senso del vivere insieme, insegnandoci che tutti sono indispensabili nel gioco della vita. Paola Crecchi ci parla delle stelle, del significato che hanno avuto nella storia dell’uomo, e lo fa prendendo in prestito le parole illuminanti e razionali di Margherita Hack e le parole creative ma ugualmente illuminanti di Friedrich Dürrenmatt, che ci mostrano come gli uomini abbiano saputo usare le stelle per tessere sottili inganni. Claudia Nizzoli si immergerà nelle parole-simbolo casa e famiglia, per trarne spunti di riflessione, in cui il significato e la percezione di un luogo si allarghino a quella del corpo e a come vivere e stare in famiglia sia una scoperta e un cambiamento radicali del proprio stare nel mondo.

Ingresso: € 10,00 adulti, 5,00 € bambini (l’ingresso include un aperitivo alcolico o analcolico con stuzzichini). Informazioni e prenotazioni: biglietteriabriciole@ solaresdellearti.it, 0521 992044.

PROGRAMMA

17 settembre

SALOMONE E LA FORMICA

Legge Piergiorgio Gallicani

Segue aperitivo e concerto del Round Trip Trio

18 settembre

IL CORPO E’ LA MIA CASA

Legge Claudia Nizzoli

Segue aperitivo e concerto del Round Trip Trio

19 settembre

SCHERZI DI NATURA

Legge Piergiorgio Gallicani

Segue aperitivo e concerto del Round Trip Trio

24 settembre

LA LEGGENDA DEL COLIBRÌ

Legge Davide Doro

Segue aperitivo con concerto di GV Trio

25 settembre

LE STELLE NON IMBROGLIANO

Legge Paola Crecchi

Segue aperitivo con concerto di GV Trio

26 settembre

IN FAMIGLIA

Legge Claudia Nizzoli

Segue aperitivo con concerto di GV Trio

