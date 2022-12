Giorgio Panariello al Regio con 'La favola mia'

Come promesso, la rassegna “Tutti a Teatro” amplia il cartellone dell’edizione 2022/2023 con un nuovo imperdibile evento. Mercoledì 1 marzo 2023 al Teatro Regio di Parma arriva “La favola mia”, il tour di Giorgio Panariello che sta riscuotendo un grande successo nei principali teatri italiani. Dopo le prime date ad inizio anno e il trionfo degli spettacoli estivi lungo tutto lo stivale, il nuovo spettacolo dell’attore e comico toscano “La favola mia”, nato per festeggiare i 20 di carriera dal successo di “Torno Sabato”, torna in teatro. Ha conquistato le platee di tutta Italia prima con lo spettacolo campione di incassi “Panariello non esiste”, tutto esaurito per oltre 60 date in tutta Italia, poi con un tour di oltre 2 anni insieme con gli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, e ora porta in scena un one man show unico in pieno stile “Panariello”. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. I biglietti sono in vendita da oggi 1 dicembre alle ore 18:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR) Per informazioni: ARCI Parma – Caos Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214 – info@arciparma.it