Il nuovo show teatrale della Compagnia il Gabbiano “Cultural Networks”

Sabato 25 febbraio alle 21 il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano inaugurerà il nuovo spettacolo teatrale della Compagnia il Gabbiano “Cultural Networks”. Gli spettatori assisteranno a una serie di serate che ospiteranno diversi artisti ed esibizioni di varia natura, mostrandoci la bellezza che solo la commistione tra arti può creare. La prima serata, dal titolo “Sogno, dunque sono”, esplorerà appunto il tema del sogno, attraverso il punto di vista privilegiato dell’arte. Perché chi sogna esiste. E attraverso l’arte siamo tutti collegati, nei nostri percorsi, nelle nostre conoscenze, sogni e speranze. Lo spettacolo, ideato e diretto da Silvia Pigovici per i testi di Michele Panariello, sarà condotto dall’ attore Gabriele Novati. Sul palco la musica del M° Roberto Barrali al pianoforte e la splendida voce del soprano Angela Gandolfo incontreranno la pittura di Viktoriya Turchevych. La serata si avvarrà, inoltre, della partecipazione della scuola di danza New Space di Corcagnano e della Meridiana Disco Band. La nascita dello spettacolo si aggiunge alle tante novità proposte quest’anno al Teatro Magliani, tra cui ricordiamo l’accademia professionalizzante per attori Accademia Proscenio, che inaugurerà a marzo e che in questi giorni ha dato il via alle audizioni degli aspiranti allievi. Per informazioni e prenotazioni i contatti sono: tel. 388.9571070, mail ciaikateatro@gmail.com. Per informazioni su Accademia Proscenio i contatti sono: tel. 388.9571070, mail accademiaproscenio@virgilio.it.